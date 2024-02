#portret Julian Assange, ustanovitelj WikiLeaksa, zapornik

52-letni Avstralec Julian Assange se je iz razvpitega hekerja v mladosti prelevil v aktivista, publicista in urednika spletnega portala WikiLeaks, s katerim je postal trn v peti oblastnikov po vsem svetu, posebno tistih s slabo vestjo, najbolj v ZDA, zaradi katerih ostaja v samici strogo varovanega britanskega zapora Belmarsh. Tam je že pet let, čeprav je že pred štirimi leti odslužil 50-tedensko zaporno kazen zaradi kršitve zakona v Britaniji. Ko se je zaradi bojazni pred izročitvijo Švedski zatekel na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, je kršil zakon o varščini. Tam je bil za pravo svobodo prikrajšan sedem let. Vmes se je poročil in dvakrat postal oče. Ta teden je spet v središču pozornosti, ker bije zadnjo pravno bitko, vsaj v Britaniji, proti izročitvi ZDA.