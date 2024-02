Prihodnji teden se v organizaciji zavoda za sodobne umetnosti Aksioma začenja že petnajsta izdaja diskurzivnega programa Taktike & praksa, ki se vse od leta 2010 posveča aktualnim tematikam na presečišču sodobne umetnosti, družbe ter novih tehnologij. Letošnja izdaja, naslovljena (Ne)realni podatki – realni učinki bo obsegala vrsto dogodkov, med njimi tudi razstave, performanse in delavnice, ki bodo na različne načine raziskovali, kako je mogoče dvoumno kakovost podatkov, ki se množijo v digitalni sferi, uporabiti kot orodje za doseganje učinkov v »resničnem« svetu. Program tokratne izdaje je zasnovala umetniška dvojica !Mediengruppe Bitnik v sodelovanju z umetnikom Janezom Fakinom Janšo; uvedla jo bo celodnevna mednarodna konferenca, s presledki pa bo potekala vse do sredine junija.

Premislek možnosti upora

Na konferenci (Ne)realni podatki – realni učinki, ki se bo začela v torek ob 16.30 v Kinu Šiška, se bo na predavanjih, pogovorih in performansih zvrstilo deset gostov iz tujine. Uvodnemu nagovoru kustosov iz skupine !Mediengruppe Bitnik, sestavljata jo Carmen Weisskopf in Domagoj Smoljo, bo sledilo predavanje Félixa Stalderja, medijskega raziskovalca in kulturnega producenta, temu pa še pripovedovalni performans Podatkovni kiborgi pionirke spletne umetnosti Cornelie Sollfrank in raziskovalca Alexandra Putticka.

Drugi del konference bo odprlo predavanje Marte PeiranoManipuliranje UI, ki bo preučevalo šibke točke umetne inteligence, sledil bo interaktivni performans Nepotovalna agencija umetnika Simona Weckerta in filmske ustvarjalke Glorie Gammer, kjer bo občinstvo potovalo v Republiko Ničelnega otoka, kraja sredi oceana na preseku ekvatorja in ničelnega poldnevnika, ki je v fizičnem svetu sicer povsem samoten in pust, v virtualnem podatkovnem prostoru pa živahno središče zbiranja napačnih podatkov. Za konec bo na vrsti še Bitka s prompti, nevsakdanji dogodek, ki ga je zasnoval umetnik Sebastian Schmieg; v njem se bo osem sodelujočih v živo pomerilo v performativni rabi jezika ter uporabi programske opreme za pretvorbo besedila v sliko.

Trije tematski sklopi

Konferenco bodo pospremili še trije sklopi, zasnovani okoli dela določenega umetnika ali umetniške skupine; obsegali bodo razstavo v Projektnem prostoru Aksioma, predavanje in delavnico. Prvi od teh je posvečen prej omenjenemu Simonu Weckertu – že v ponedeljek bodo tako v Aksiomi odprli njegovo razstavo Republika Ničelnega otoka, v torek pa bo v galeriji Kamera v Kinu Šiška sledila postavitev Hekanje Google Maps, na kateri bo Weckert pokazal, kako se da z množico pametnih telefonov ustvariti virtualne prometne zastoje, ki vplivajo na dejanske poti voznikov avtomobilov.

Drugi sklop, ki bo aprila, se osredotoča na navezo !Mediengruppe Bitnik, Selene Savić in Gordana Savičića ter njeno raziskovanje »politike« spletnih ocenjevalnih sistemov, tretji sklop pa bo maja in junija predstavil kolektiv Total Refusal, ki si prilašča sodobne videoigre za oblikovanje raznovrstnih političnih pripovedi. Celoten program in urnik dogodkov je sicer na voljo na spletni strani zavoda Aksioma.

