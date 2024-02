Legendarna Gabi Novak po poškodbi dobro okreva

Legendarna hrvaška pevka Gabi Novak je pred kratkim prestala precej težko poškodbo hrbtenice, zdaj pa je sporočila, da se počuti precej bolje, saj da počiva in dobro okreva v enem izmed zagrebških domov za rehabilitacijo. »Prišla sem pred dobrima dvema tednoma, moram se držati pravil in predvsem veliko počivati. Ostala bom še kakšen mesec, dva, mi pa ničesar ne manjka, saj vsi res lepo skrbijo zame, obiskujejo me družina, glasbeni kolegi ... Lepo je, da obstajajo takšni domovi za rehabilitacijo, da nisem nikomur v napoto, a me vseeno lahko obiščejo, hkrati pa sem umaknjena in lahko v miru počivam,« je za 24 sata povedala Gabi Novak.