Đokovićeva bivša je slavna didžejka

Čeprav so mu mediji skozi leta skušali pripisati kar nekaj ljubezenskih afer, najbolj je odjeknila domnevna afera z indijsko igralko Deepiko Padukone leta 2016, za katero se še danes ne ve, ali je bilo kaj na tem ali ne, je Novak Đoković še naprej srečno poročen z ženo Jeleno, njun zakon pa se zdi trdnejši kot kadar koli. No, zmotno pa je menda mnenje, da je bila Jelena Novakova prva ljubezen. Čeprav sta se spoznala že v srednji šoli in sta menda par od leta 2005, letos pa praznujeta tudi deseto obletnico poroke, je imel Đoković pred njo še eno srednješolsko ljubezen, ta pa je danes tudi precej znana in del javne scene.