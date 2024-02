Tom Cruise spoznal otroka nove partnerice, nato pa se je z njo menda že razšel

Tom Cruise očitno nima sreče v ljubezni. Še pred dnevi so številni britanski in ameriški mediji poročali, da je zvezdnik filmov Misija: Nemogoče spoznal otroka svoje nove partnerice, šestintridesetletne Rusinje Elsine Hajrove, ki ima iz prejšnjega zakona z ruskim oligarhom in trgovcem z diamanti Dimitrijem Cvetkovom, s katerim sta se razšla leta 2021, sina in hčer. Njuna ločitev je takrat v medijih precej odmevala, saj je bilo treba razdeliti razkošno premoženje, ki je med drugim obsegalo milijone dolarjev, vilo v Surreyju, pet stanovanj v Londonu, bentlyja, ferrarija, ogromno nakita in številna umetniška dela.