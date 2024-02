Aplikacija signal je plod ameriške neprofitne organizacije in že dolgo velja za najbolj priljubljeno aplikacijo za pošiljanje šifriranih sporočil. Brezplačna in odprtokodna aplikacija ponuja pošiljanje sporočil, dokumentov in videoklice s šifriranjem od konca do konca (end-to-end). Med zagovorniki zasebnosti spletne komunikacije je zlasti čislana, ker praktično ne zbira podatkov uporabnikov. Med drugim ne hrani sporočil, niti podatkov o tem, kdo se je s kom kdaj pogovarjal ali koliko časa je komunikacija potekala. To pomeni, da v primeru policijskih zahtevkov za razkritje podatkov o komunikacijah posameznega uporabnika organizacija Signal organom pregona nima ničesar predati.

Ena redkih slabosti signala doslej je bila potreba po deljenju telefonske številke s posamezniki ali skupinami, s katerimi smo želeli navezati komunikacijo. Nova posodobitev aplikacije signal to slabost odpravlja. Posodobitev je še v fazi beta testiranja, zato je trenutno na voljo zgolj omejenemu številu uporabnikov. Če bo beta testiranje šlo po načrtih, se bo dostop do posodobitve postopoma širil na druge uporabnike.

Po zaslugi nove posodobitve si bodo uporabniki lahko ustvarili posebna (začasna) uporabniška imena, ki morajo biti edinstvena, sicer pa so lahko poljubna in jih lahko s časom tudi menjajo. Če vam gre za zasebnost, je priporočljivo, da uporabniško ime ni vaše pravo ime oziroma ime, ki ga je mogoče hitro povezati z vami. Uporabnik, ki želi prek novega načina navezati stik z drugimi uporabniki aplikacije, mora z njimi sprva deliti svoje uporabniško ime (osebno ali na kak drug način), te pa ga lahko s pomočjo uporabniškega imena nato najdejo med uporabniki. Uporabniškega imena ne gre mešati z imenom profila. V resnici je nekakšen spremenljiv naslov za vzpostavitev varnega in zasebnega pogovora.

Telefonska številka je sicer še vedno pogoj za prijavo v signal, a se lahko uporabnik zdaj tudi odloči, da jo v celoti skrije pred drugimi uporabniki. Izjema so uporabniki, ki že imajo v svojem telefonu shranjeno njegovo telefonsko številko, saj se sklepa, da jo tako in tako že poznajo. So pa pri Signalu dodali, da se lahko uporabnik tudi odloči, da se povsem skrije za uporabniško ime. S tem ga med uporabniki signala ni več mogoče najti s telefonsko številko. Tudi če jo ima tisti, ki išče, shranjeno na svojem telefonu. V tem primeru je edini način za vzpostavitev stika ali preverjanje prisotnosti med uporabniki signala uporabniško ime.