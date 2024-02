Negativni poslovni rezultat je posledica nespremenjene višine rtv-prispevka že vse od leta 2012. Prihodki rtv-prispevka tako ne zadoščajo več za pokritje vseh stroškov. V zadnjih letih so namreč občutno narasli stroški dela zaradi sporazumov med vlado in sindikati javnega sektorja, so zapisali na RTVS.

Sicer pa navajajo, da je bilo povprečno mesečno število zavezancev za plačilo rtv-prispevka v letu 2023 640.535. V povprečju je bilo 14.737 oseb oproščenih plačila prispevka zaradi socialne ogroženosti ali invalidnosti. To je za 634 manj tovrstnih oprostitev v primerjavi s povprečjem predhodnega leta.

Mesečno višino prispevka določa zakon, od leta 2012 pa se ni spremenila in je za fizične osebe določena v višini 12,75 evra za TV-sprejemnik in v višini 3,77 evra za radijski sprejemnik. Stopnja inflacije je medtem v obdobju od januarja 2012 do decembra 2023 znašala 29,7 odstotka. Če bi se višina rtv-prispevka od leta 2012 usklajevala z rastjo inflacije, bi rtv-prispevek za TV-sprejemnik za fizične osebe znašal 16,54 evra, kar bi zavodu na letni ravni prineslo približno 29 milijonov evrov več tovrstnih prihodkov, so zapisali na RTVS.