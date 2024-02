Iz skupine Žito so sporočili, da je zvezdnik, ki je znan po svoji dostopnosti in nezvezdniškem obnašanju, v njihovo trgovino na Bavarskem dvoru prišel na kavo. Menda so v to kavarno in pekarno vsak dan obiska zahajali člani njegove ekipe, ki so zadnji dan prodajalkam omogočili fotografiranje s priljubljenim igralcem. V zahvalo so mu podarili potico.

Slovenijo je se ameriški igralec obiskal poslovno. Kot poroča portal 24 ur, naj bi obiskal podjetja Akrapovič. Reeves je namreč velik ljubitelj motociklov.