»Obveščeni smo bili, da se je na pomožnem tiru v vasi Okopy Kolonia v bližini mejnega prehoda Dorohusk ob meji z Ukrajino iz dveh vagonov tovornega vlaka razsula pšenica,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica poljske policije Ewa Czyz.

Ukrajinski minister Oleksandr Kubrakov je po navedbah AFP dejal, da so »neznane osebe poškodovale tri vagone, ki so prevažali oljno ogrščico prek Poljsko do Hamburga v Nemčiji«. Razsutje žita po progi je označil za kriminalno dejanje in poljsko vlado pozval, naj krivce kaznuje.

Gre že za drug tovrsten incident v tem tednu, potem ko so nezadovoljni poljski kmetje tudi v torek na protestu ob mejnem prehodu Medyka-Šehini odprli dva ukrajinska tovorna vagona in razsuli žito po železniških tirih.

Poljski kmetje že več tednov protestirajo in ukrajinskim tovornjakom preprečujejo vstop v njihovo državo zaradi, kot pravijo, nelojalne konkurence cenejšega uvoza iz sosednje države. Protestirajo tudi proti predpisom EU, ki nekaterim ukrajinskim kmetijskim proizvodom omogočajo brezcarinski dostop na trge EU. Kmetje trdijo, da je to povzročilo padec cen njihovih pridelkov in otežilo njihovo prodajo na domačem trgu.

Poljski premier Donald Tusk je ob tem v četrtek napovedal, da bo Poljska mejne prehode z Ukrajino opredelila za ključno infrastrukturo, ob tem pa za naslednjo sredo napovedal pogovore na to temo z ukrajinskimi sosedi. K srečanju med vladama na meji je že pred tem pozval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Jezni kmetje sicer v zadnjem času po vsej Evropi protestirajo zaradi naraščajočih stroškov, visokih cen goriva, birokracije in okoljskih predpisov EU.