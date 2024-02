Družino so razburile besede poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandija Curka, ki je po ogledu razmer na terenu povedal: da je »žal človek pokazal svojo neumnost in da to narava zelo težko sprejema«.. Družina Žgajnar je prek odvetnice opozorila, da je izjava najmanj neprimerna, saj še ni bil ugotovljen vzrok za nesrečo.

V družini Žgajnar so zaskrbljeni nad, kot poudarjajo, neresničnimi izjavami oseb, ki niso bile neposredno vpletene v dogajanje in ne poznajo pravih dejstev. »Izjave, ki ne odražajo resničnega dejanskega stanja, pa povzročajo izključno paniko, prav tako pa škodijo dobremu imenu in ugledu kmetije Žgajnar,« so navedli. Ob tem so zatrdili, da so se po izlivu sami s pomočjo prijateljev in brez pomoči ali posredovanja civilne zaščite odzvali takoj in s postavitvijo zemeljskih preprek oziroma izkopov jarkov preprečili hujše izlivanje.

V družini Žgajnar so danes navedli tudi izjavo kmetijskega inšpektorja, da je iz lagune izteklo 1319 kubičnih metrov gnojnice, da pa je bilo od tega več kot 1050 kubičnih metrov zajezenih in s pomočjo cistern razvoženih na travnike. Gradbeni inšpektor si je sicer že v ponedeljek ogledal laguno, iz katere je v okolje iztekla večja količina gnojevke. Kot so ta teden pojasnili na pristojnem inšpektoratu,, sta bili na zemljišču zgrajeni dve zbirni laguni za gnojevko. Ena se je delno porušila. Iz nje je v celoti iztekla gnojevka, druga laguna je prazna.

Stanje vode na Postojnskem se počasi izboljšuje

Doslej na vodostajih niso bili izvedeni nobeni ukrepi, jih je pa pričakovati v prihodnjih dneh. Do prihodnjega tedna naj bi namreč direkcija za vode pripravila program sanacije, na podlagi katerega bodo sprejete odločitve o ukrepih. V sanacijo se je po Curjovih besedah pripravljen vključiti tudi lastnik kmetije s svojo mehanizacijo.

Stanje vode na Postojnskem po nedeljskem izlivu gnojevke na kmetijskem obratu družine Žgajnar se sicer počasi izboljšuje. Gnojevka je po Curkovih pojasnilih zapustila območje Nanoščice pri kraju Zagon in potuje nizvodno v smeri proti Malem Otoku. Na tem območju je po dostopnih podatkih Inštituta za raziskovanje Krasa stopnja kisika zelo majhna in živež bo zagotovo prizadet.

Po Curkovih besedah je pozitivno, da meritve Nanoščice v zgornjem toku danes že izkazujejo normalno stopnjo kisika v vodi. »Problem je torej potovalni trak gnojevke. Je pa evidentno, da narava pomaga in se voda zdravi,« je še dejal Curk, ki upa, da bo k izboljšanju razmer dodatno prispevalo tudi današnje deževje.

