Po nakupu šibenske ladjedelnice leta 2019, ki so jo preimenovali v Iskra Shipyard, in zagrebškega proizvajalca kablov Elka, ki ga je prevzelo leta 2021, je to tretji večji Šešokov nakup na Hrvaškem, piše Jutarnji list.

Ključni sektorji delovanja podjetja Elmap, ki bodo zdaj poslovali v sklopu skupine Iskra, so elektrotehnični del in avtomatizacija naprav za čiščenje odpadnih in pitnih voda, vodooskrba, elektroenergetika in avtomatizacija ter sistemi daljinskega nadzora in upravljanja.

Iskra na Hrvaškem uspešno posluje

»Kljub težavam na globalnem trgu in znakom recesije v Evropi skupina Iskra posluje izjemno uspešno. Lani so zabeležili skoraj 300 milijonov evrov konsolidiranih prihodkov. Hrvaška je vzelo zanimiva zaradi bližine, poznavanja trga in dobrih izkušenj z ladjedelnico v Šibeniku in Elko u Zagrebu,« pravi Dušan Šešok, direktor in večinski lastnik Iskre.

Družba Elmap je bila ustanovljena leta 1992. Zaposlenih je 35 ljudi, od katerih je 90 visoko izobraženih.