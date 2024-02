Analiza Evropske agencija za okolje ocenjuje koristi, ki bi lahko nastale z zmanjšanjem onesnaženosti zraka zaradi prometa in ogrevanja. V njej je izpostavljeno, da bi lahko 20 odstotno zmanjšanje onesnaženosti, ki jo povzroča cestni promet, občutno vplivalo na umrljivost zaradi posledic vdihavanja onesnaženega zraka. Če bi se za 20 odstotkov zmanjšalo še onesnaženje, ki nastane zaradi ogrevanja domov, pa bi lahko samo v državah evropske unije rešili kar 238.000 življenj na leto. V agenciji za okolje so ob tem dodali, da bi bilo v primeru, če bi popolnoma preprečili onesnaževanje s prašnimi delci, na leto lahko tudi do 400.00 smrtnih žrtev manj.

Največje koristi bi imela vzhodna in srednja Evropa, predvsem zaradi visoke porabe trdnih goriv za ogrevanje. Nova študija je tudi pokazala, da bi manjše onesnaženje s prašnimi delci zmanjšalo število smrti zaradi srčnih infarktov, kapi in sladkorne bolezni tipa 2 ter pljučnega raka.

Podatki za Slovenijo kažejo, da je onesnaženost z delci PM 2,5 leta 2021 povzročila 1190 prezgodnjih smrti, onesnaženost z dušikovim dioksidom 160, izpostavljenost ozonu pa 140.