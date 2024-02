Že v prvem delu evropske lige, kjer so nastopali klubi, ki so zasedli druga mesta v skupinskem delu evropske lige ter tretja mesta v skupinskem delu lige prvakov, to sezono ni igral noben slovenski nogometaš.

Liverpool Jürgena Kloppa bo močan favorit v paru s Sparto za uvrstitev v četrtfinale, preden se bo nemški trener po koncu sezone poslovil od kluba. Prva tekma bo v češki prestolnici 7. marca, Anfield pa bo gostil povratno tekmo teden dni pozneje.

Leverkusen, ki ga vodi Xabi Alonso, je v tej sezoni neporažen na 32 tekmah v vseh tekmovanjih, znova pa se bo pomeril s Qarabagom.

Obnovitev poznanstva bosta tudi lanski zmagovalec konferenčne lige West Ham in Freiburg.

Sedemkratni evropski prvak Milan bo po zmagi v izločilnem krogu končnice nad Rennesom nadaljeval svojo pot proti prvemu naslovu v evropski ligi proti praški Slaviji.

Škotski Rangers, ki je leta 2022 izgubil v finalu, se bo pomeril s portugalsko Benfico, ki še vedno lovi prvo evropsko lovoriko po letu 1962.

Brighton pa bo nadaljeval svojo prvo evropsko avanturo pri podprvaku lanske sezone Romi.

Boji najboljših 16 bodo na sporedu 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo v Dublinu 22. maja.

Pari osmine finala evropske lige:

Sparta Praga – Liverpool

Olympique Marseille – Villarreal

Roma – Brighton & Hove Albion

Benfica Lizbona – Glasgow Rangers

Freiburg – West Ham

Sporting Lizbona – Atalanta

Milan – Slavia Praga

Karabach Agdam – Bayer Leverkusen

Zajc z Belgijci, Gorenc Stanković in Horvat proti Lillu

V Nyonu so danes izžrebali tudi pare osmine finala nogometne konferenčne lige. V tem evropskem klubskem tekmovanju Uefe bodo od Slovencev nastopili Miha Zajc s Fenerbahčejem ter Jan Gorenc Stankovič in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Zajca čaka srečanje z Union Saint-Gilloisom, Gorenc Stankoviča in Horvata pa dvoboj z Lillom.

Sturm je v šestnajstini finala izločil Slovan Bratislavo Kenana Bajrića, v osmino finala pa se je neposredno z zmago v svoji skupini uvrstil Fenerbahče.

Lille je bil eden izmed tekmecev Olimpije v skupinskem delu konferenčne lige, ki predstavlja tretjo raven evropskih klubskih tekmovanj.

Prve tekme bodo na sporedu 7. marca, povratne pa teden dni kasneje.

* Pari osmine finala konferenčne lige:

Servette - Viktoria Plzen

Ajax - Aston Villa

Molde - Club Brugge

Union Saint-Gilloise - Fenerbahče

Dinamo Zagreb - Paok

Sturm Gradec - Lille

Maccabi Haifa - Fiorentina

Olympiakos - Maccabi Tel Aviv