S prvim marcem bo javno podjetje Voka Snaga povišalo cene oskrbe s pitno in ravnanja z odpadno vodo ter zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana, v katerega sodi tudi Voka Snaga, je sporočil, da bodo uporabniki prve položnice, obračunane po novem ceniku, prejeli v aprilu. »Storitve ravnanja s pitno in odpadno vodo ostajajo najcenejše v primerjavi z največjimi mestnimi občinami v Sloveniji, storitve ravnanja z odpadki pa med najugodnejšimi,« so poudarili v javnem holdingu.

V Voka Snaga so napravili informativne izračune, koliko bodo v povprečju višje položnice za posamezne tipe uporabnikov. Pojasnili so, da večina njihovih uporabnikov živi bodisi v enostanovanjskih hišah ali večstanovanjskih objektih, ki so priključeni na kanalizacijo. Za uporabnika, ki stanuje v hiši s površino strehe 120 kvadratnih metrov in porabi 13 kubičnih metrov vode, se bo položnica povišala za 2,56 evra (8,6 odstotka) na mesec. Če je tak uporabnik doslej plačeval 29,72 evra na mesec, bo po novem moral odšteti 32,28 evra. Za stanovalca bloka - Voka Snaga je napravila izračun za blok s 24 stanovanji s porabo vode 7,5 kubičnega metra na stanovanje in s površino strehe 350 kvadratnih metrov - se bo položnica podražila za 1,28 evra (6,6 odstotka) na mesec in bo po novem znašala 20,76 evra mesečno.

Globlje v žep pa bodo morali z aprilom seči stanovalci hiš z greznico ali malo komunalno čistilno napravo in porabijo 13 kubičnih metrov vode mesečno. Za prve se bo cena povišala za 3,53 evra (11,7 odstotka), za druge pa za 3,54 evra (14,8 odstotka) mesečno.

Tudi za ravnanje z odpadki bo treba plačati več

Mesečna cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se bo po izračunih Voka Snaga odstotkovno najmanj (za 6,6 odstotka) povišala za uporabnike, ki stanujejo v individualnih hišah in jim javno podjetje zabojnike za mešane komunalne in biološke odpadke prazni vsake tri tedne. Ti bodo morali z aprilom odšteti 15,95 evra oziroma 0,98 evra več kot doslej. Uporabniki iz enostanovanjskih hiš, ki jim Voka Snaga zabojnike prazni tedensko, bodo po novem morali mesečno plačati 1,87 evra (7 odstotkov) več. Cena ravnanja z odpadki večstanovanjskih objektih, v katerih stanuje 14 oseb in jim Voka Snaga zabojnike prazni enkrat na tri tedne, bo narasla za 0,41 evra na osebo (7,4 odstotka), v večstanovanjskih objektih s 55 osebami in tedenskim praznjenjem zabojnikom pa za 0,5 evra na osebo (7,6 odstotka). Stanovalci, ki odpadke odlagajo v podzemne zbiralnice, bodo po novem plačevali 0,93 evra (7,4 odstotka) več na mesec.

Člani sveta ustanoviteljev holdinga so potrdili tudi nove cene za ravnanje z nekomunalnimi odpadki, kar ne sodi v gospodarsko javno službo Voka Snaga. S prvim marcem bo javno podjetje za prevzem kilograma večje količine mešanice betona, opeke, ploščic in keramike brez nečistoč zaračunalo 0,07 evra, za večjo količino azbestnih odpadkov 0,43 evra, za druge plačljive nekomunalne odpadke pa 0,42 evra. Če bodo občani v Zbirni center Barje z osebnim avtom ali enoosno prikolico pripeljali za manj kot 0,5 kubičnega metra gradbenih odpadkov brez nečistoč, jim ne bo treba plačati. Enako velja tudi za azbestne odpadke, če bodo te občani pripeljali na evropaleti, oviti s folijo, in azbestni odpadki ne bodo v višino merili več kot 0,5 metra.