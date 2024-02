Unicef v luči druge obletnice ruske invazije na Ukrajino 24. februarja opozarja, da so bili otroci na območjih spopadov v zadnjih dveh letih prisiljeni preživeti med 3000 in 5000 ur oziroma od štiri do skoraj sedem mesecev v zakloniščih v kleteh in na postajah podzemne železnice.

Od začetka vojne so imeli nenehni napadi - z okoli 3500 opozorili o zračnih napadih v regijah Zaporožje in Harkov ter skoraj 6200 v regiji Doneck - uničujoč vpliv na duševno zdravje otrok in njihovo sposobnost učenja.

»Vojna v Ukrajini je uničila otroštvo ter porušila duševno zdravje in sposobnost učenja otrok,« je povedala izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. »Otroci že dve leti doživljajo nasilje, izolacijo, ločitev od družin, izgubo bližnjih, razseljevanje ter moteno šolanje in zdravstveno oskrbo,« je opozorila.

Psihološke posledice vojne med otroki so jasno vidne. Polovica otrok, starih med 13 in 15 let, ima težave s spanjem, eden od petih otrok pa ima vsiljive misli in prebliske - gre za tipične manifestacije posttravmatske stresne motnje.

Tri četrtine otrok in mladih, starih od 14 do 34 let, je nedavno izjavilo, da potrebujejo čustveno ali psihološko podporo, dejansko pomoč pa jih je poiskala manj kot tretjina, v današnjem sporočilu navaja Unicef.

Poleg tega 40 odstotkov otrok v Ukrajini zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov nima dostopa do nadaljnjega izobraževanja. Na območjih bližje spopadom pa kar polovica šoloobveznih otrok nima dostopa do izobraževanja. Najnovejši podatki iz leta 2022 kažejo na veliko učno vrzel. Učenci so v primerjavi z letom 2018 izgubili dve leti pri branju in eno leto pri matematiki, so še zapisali v sporočilu.

Unicef Slovenija dodaja, da zbira sredstva za pomoč otrokom, ujetih v vojne po vsem svetu.

