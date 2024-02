Po podatkih državnega statističnega urada so domači turisti ustvarili 37 odstotkov vsej prenočitev v januarju. Njihovih prihodov je bilo skoraj 94.000 oz. za šest odstotkov manj kot januarja lani, prenočitev pa nekaj več kot 277.000 oz. za sedem odstotkov manj.

Domači turisti so največkrat prenočili v občini Kranjska Gora, kjer so našteli več kot desetino vseh domačih prenočitev. Sledili sta občini Zreče in Piran.

Tuji turisti so ustvarili 176.000 prihodov, kar je odstotek manj kot prvi mesec lani, prenočitev je bilo pri 471.000 za tri odstotke manj. Največ njihovih prenočitev so našteli v občini Ljubljana, kjer je bila ustvarjena petina vseh teh prenočitev, sledili sta Kranjska Gora in Maribor.

Največkrat so januarja v Sloveniji prenočili turisti iz Hrvaške, ki so ustvarili 109.200 prenočitev ali 23 odstotkov vseh tujih. Največkrat so prenočili v občini Kranjska Gora. Hrvaški turisti so sicer januarja v Sloveniji opravili toliko nočitev kot leto prej.

Turisti iz Italije so prispevali 81.500 prenočitev oz. za 13 odstotkov manj kot leto prej, največ v občini Ljubljana. Desetino vseh prenočitev so ustvarili turisti iz Srbije, njihovih prenočitev je bilo za šest odstotkov več kot lani, največ pa v občini Kranjska Gora. Sledili so turisti iz Avstrije, Madžarske ter Bosne in Hercegovine.

Moških turistov je bilo januarja več kot ženskih, moški so ustvarili tudi več prenočitev.

V gorskih in zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih največ prenočitev, in sicer po 31 odstotkov. V prvih jih je bilo nekoliko več, in sicer 235.600, najbolj obiskana pa je bila občina Kranjska Gora, v drugih, kjer je največ turistov obiskalo Zreče, pa 231.800. Sledile so Ljubljana (14 odstotkov), mestne, obmorske in druge občine.

V primerjavi z lanskim januarjem se je število prenočitev povečalo samo v zdraviliških občinah, in sicer za dva odstotka.

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (425.800 prenočitev oz. 57 odstotkov vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (21 odstotkov) ter počitniški domovi (4 odstotki). V primerjavi z letom prej se je med omenjenimi nastanitvenih obratih število prenočitev povečalo samo v počitniških domovih, in sicer za sedem odstotkov.

Prvi letošnji mesec se je tako začel nekoliko slabše kot lani, kar gre bržkone pripisati tudi topli in s snegom skopi zimi. Leto 2023 je bilo sicer za slovenski turizem najuspešnejše doslej. Slovenijo je obiskalo 6,19 milijona turistov, ki so ustvarili 16,13 milijona prenočitev.