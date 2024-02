Reke bodo v večjem delu države danes naraščale

Danes čez dan, predvsem pa zvečer in v noči na soboto, bodo reke v večjem delu države naraščale. Reke v zgornjem Posočju ter na Gorenjskem in Vipavskem so že začele naraščati, drugod pa so pretoki rek še ustaljeni, so opozorili na Agenciji RS za okolje (Arso). Najbolj bodo narasle reke v zahodni in osrednji Sloveniji ter v porečju Reke in Kolpe.