Izrael bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala 20-letna rusko-izraelska glasbenica Eden Golan. S katero pesmijo, uradno še ni znano, a neuradno so izraelski mediji izvedeli, da je naslov skladbe October Rain, piše hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po navedbah časopisa Israel Hayom pesem med drugim vključuje vrstici »ni več zraka za dihanje« in »bili so dobri otroci, prav vsak izmed njih«, kar naj bi namigovalo na poročila o napadu Hamasa na udeležence glasbenega festivala, med katerimi so bili pretežno mladi odrasli, pa tudi skrivanje pred napadalci v bunkerjih. V pesmi so tudi večkrat omenjene »rože«, kar naj bi bila izraelska vojaška oznaka za vojne žrtve.

Televizija KAN je potrdila, da so verzi točni. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira Evrovizijo, pa je sporočila, da »poteka postopek pregledovanja besedil« in da gre za zaupen proces med EBU in izraelsko stranjo, dokler ne bo sprejeta dokončna odločitev.

»Če bo pesem iz kakršnega koli razloga ocenjena za nesprejemljivo, ima nacionalna televizija možnost, da predlaga novo pesem ali spremenjeno besedilo,« so sporočili iz EBU. Izraelska stran pa je potrdila, da vodi "dialog" z EBU o tem vprašanju.

Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je ob tem na družbenem omrežju X zapisal, da bi bila odločitev za diskvalifikacijo skladbe October Rain škandalozna. Zavrnil je očitke, da ima pesem politično sporočilo, in dodal, da zgolj "daje glas trenutnim občutkom ljudi v državi".

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo od 7. do 11. maja v Malmöju na Švedskem. Ker je Evrovizija uradno nepolitično tekmovanje, so, kot je znano, na tekmovanju prepovedane skladbe, ki bi v besedila ali sam nastop neposredno vpletale politiko.

Izrael je doslej štirikrat zmagal na tekmovanjih za pesem Evrovizije.