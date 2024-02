Na Primorskem in Notranjskem bo pihal zmeren do močan južni veter, drugod pa bo veter prehodno nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v alpskih dolinah okoli 3 stopinje Celzija.

Zvečer se bo pas dežja od zahoda razširil proti vzhodni Sloveniji, lahko tudi zagrmi. Ponoči bodo padavine hitro oslabele in do jutra večinoma ponehale, jasnilo se bo. Veter se bo umiril. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 1 stopinje Celzija.

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti bo ostalo v zahodnih krajih, kjer bodo možne manjše plohe. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinje Celzija.

Opozorilo: Danes do večera bodo na Primorskem in Notranjskem sunki južnega vetra presegali hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V nedeljo bo deloma sončno, predvsem v zahodni Sloveniji se bodo še pojavljale krajevne plohe. V ponedeljek se bo spet pooblačilo. Ponekod na zahodu lahko občasno rahlo dežuje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki vpliva na vreme pri nas. Nad naše kraje z močnim južnim vetrom doteka zelo vlažen in razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno, ponekod v Alpah bo snežilo do dolin. V krajih vzhodno od nas bo padavin malo. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren do močan jugo, ob prehodu vremenske fronte se bodo zvečer pojavljale nevihte. V soboto se bo jasnilo, več oblačnosti bo ostalo v Alpah, kjer se bodo še pojavljale manjše plohe. Veter bo oslabel.

Biovreme: V petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti. V soboto bo vremenska obremenitev nekoliko oslabela.