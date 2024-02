Trump je doslej zmagal na volitvah ali strankarskih zborovanjih republikancev v Iowi, New Hampshiru in Nevadi, vendar Haley vztraja v tekmi, ker je - podobno kot demokrati - prepričana, da Trump na volitvah novembra ne more premagati demokratskega kandidata, sedanjega predsednika Joeja Bidna.

Potomka priseljencev iz Indije Haley je bila šest let guvernerka Južne Karoline, nakar je vstopila v Trumpovo vlado in leta 2017 postala veleposlanica ZDA pri ZN.

Doma ni nepriljubljena, vendar analitiki ne napovedujejo presenečenja. Večina jih meni, da se bo v primeru hudega poraza poslovila od tekme.

Zadnja anketa časopisa USA Today kaže, da ima Trump v Južni Karolini 63-odstotno podporo med republikanci, Haley pa le 35-odstotno.

Haley lahko upa na podporo neodvisnih in demokratskih volivcev, ki se lahko udeležijo republikanskih volitev, če prej niso sodelovali na demokratskih. Teh so se 3. februarja udeležili le štirje odstotki vseh registriranih volivcev Južne Karoline, na njih je zmagal Biden.

Ker gre morda za odločilne volitve, sta oba kandidata sprožila ostre napade drug proti drugemu. Trump nasprotnico pogosto zmerja, češ da ima ptičje možgane, Haley pa sproža dvom v protikandidatove umske in fizične zmogljivosti ter ostro kritizira njegove izjave o zunanji politiki, še posebej žalitve na račun zveze Nato in pomanjkanje podpore Ukrajini.

Po Južni Karolini bodo naslednje strankarske volitve v torek v zvezni državi Michigan, in sicer tako za republikance kot za demokrate, pri katerih je predsednik Joe Biden na zanesljivi poti do osvojitve nominacije.

Volivci v 50 zveznih državah ZDA že od januarja izbirajo predsedniška kandidata obeh glavnih strank. V največ državah, kar v 14, bodo strankarske volitve na t. i. super torek 5. marca.

Volivci na strankarskih zborovanjih in volitvah dejansko izbirajo delegate za konvencijo, ki potem svoje glasove oddajo zmagovalcu zborovanj in volitev po državah.

Republikanci imajo okrog 2500 delegatov, od katerih jih mora velika večina podpreti zmagovalca volitev ali zborovanj po državah. Le okrog 100 se jih lahko odloči po svoje. Demokrati jih imajo več kot 4500, od tega več kot 700 tako imenovanih super delegatov, ki se lahko odločijo mimo volje volivcev.

Republikanska strankarska konvencijo za potrditev kandidata bo od 15. do 18. julija v Milwaukeeju, demokratska pa od 19. do 22. avgusta v Chicagu.

Potem ko se je 81-letni Biden odločil za vnovično kandidaturo, je bilo pri demokratih igre konec, saj ima pravico do prve izbire vedno aktualni predsednik in se stranka zgrne okrog njega.

Republikanskih kandidatov je bilo lani veliko, do letos pa jih je večina odstopila od kandidature.