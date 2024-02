Mariborski sodnik je odredil pripor za 23-letnika z območja Celja, osumljenega, da je med 31. januarjem in 19. februarjem letos storil osem goljufij in en poskus goljufije, pri čemer si je pridobil za 85 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Osumljeni je oškodovano podjetje, ki se na mariborskem ukvarja s prodajo pnevmatik, zavedel tako, da so mu v devetih primerih izročili avtomobilske pnevmatike, ki jih ni plačal. »Naročeval jih je prek spleta, v imenu različnih in dejanskih pravnih oseb, katerih imena je zlorabil, plačila pa je prikazoval z lažnimi oziroma ponarejenimi potrdili o spletnem bančnem plačilu z namišljenimi in neobstoječimi transakcijskimi računi,« so še sporočili s PU Maribor.

Specialni povratnik

V zadnjem primeru sta v ponedeljek to posumila zaposlena v podjetju, obvestila sta policija, zaradi česar je dejanje ostalo le pri poskusu. 23-letniku je pri tem pomagal štiri leta starejši sostorilec, ki ga je policija prav tako ovadila. Po navedbah policije je 23-letnik specialni povratnik na področju goljufij, zaradi katerih je bil v preteklosti že večkrat pravnomočno obsojen.

Za goljufijo je predpisano od enega do osem let zapora, za poskus goljufije pa se storilec kaznuje v mejah kazni, predpisane za kaznivo dejanje, lahko pa tudi mileje.