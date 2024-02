Okoli 370 milijonov evropskih volivcev bo izbiralo 720 poslancev Evropskega parlamenta, edine neposredno voljene institucije v EU. V sedanji sestavi parlamenta je bilo poslancev 705, v novem mandatu pa bo imelo 12 držav po en ali dva dodatna sedeža. Med njimi je Slovenija, ki je imela doslej osem evropskih poslancev, zdaj jih bo devet.

Število poslancev iz posamezne članice se sicer določi glede na število prebivalcev te države.

Potek evropskih volitev urejajo nacionalne zakonodaje in vsaka članica sama podrobno opredeli pravila za to, kdo lahko voli in kandidira ter kako poteka kampanja. Skupno pa je temeljno načelo, da ima vsak državljan EU, ki biva v članici, čeprav ni njen državljan, pravico voliti in kandidirati v državi bivanja pod enakimi pogoji kot njeni državljani.

V Sloveniji bodo evropske volitve prve, ki bodo potekale po sprejetju novele zakona o volitvah v DZ konec januarja, s katero je DZ odpravil odvzem volilne pravice za osebe pod skrbništvom. Ta določba pa velja tudi za evropske volitve. Volilno pravico imajo tako vsi polnoletni državljani.

Kandidate lahko v Sloveniji predlagajo politične stranke in volivci, na vsaki listi bo lahko največ devet kandidatov, vsak spol mora biti na listi zastopan z najmanj 40 odstotki. Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, cela Slovenija pa je ena volilna enota.

V Evropskem parlamentu se poslanci, katerih mandat traja pet let, združujejo v politične skupine, ki niso organizirane po nacionalnosti, temveč po političnem prepričanju. Za oblikovanje skupine je potrebnih najmanj 23 poslancev iz najmanj četrtine držav članic.

Slovenski evroposlanci so v zadnjem mandatu delovali v treh največjih skupinah, desnosredinski Evropski ljudski stranki (EPP), levosredinskih socialistih in demokratih (S&D) ter liberalni skupini Renew.

Pred evropskimi volitvami ni vseevropskih anket, na podlagi katerih bi lahko napovedovali izid volitev na ravni EU, a na podlagi nacionalnih anket se letos v več članicah, tudi največjih, napoveduje porast števila glasov za skrajno desnico.

V Sloveniji je na zadnjih volitvah leta 2019 največ poslancev, štiri, dobila EPP, v kateri so SDS, SLS in NSi, po dva sta iz skupin S&D (izvoljena na listi SD) in Renew (izvoljena sta bila na listi LMŠ).

Večina slovenskih strank še ni predstavila svojih list za letošnje volitve. So pa to že storili v SDS, kjer je nosilka dosedanja evropska poslanka Romana Tomc. Nosilec liste SLS pa bo Peter Gregorčič. Na zadnjih volitvah sta sicer SDS in SLS oblikovali skupno listo, na kateri je bil za evropskega poslanca iz neparlamentarne SLS izvoljen Franc Bogovič.

Novi Evropski parlament se bo na ustanovnem zasedanju v Strasbourgu sestal sredi julija, med njegovimi prvimi nalogami bo glasovanje o novem predsedniku oziroma predsednici Evropske komisije. Kandidat oziroma kandidatka za izvolitev potrebuje absolutno večino.

Zelo verjetno je, da bo na ta položaj znova izvoljena Ursula von der Leyen iz EPP, ki je pred dnevi napovedala vnovično kandidaturo.

Kasneje bodo v parlamentarnih odborih potekala še zaslišanja kandidatov za evropske komisarje, ki jih bodo predlagale članice unije, jeseni pa bo parlament potrjeval celotno komisijo.

Sicer pa je Evropski parlament od prvih volitev leta 1979 pridobival pristojnosti, večal se je tudi njegov politični vpliv. Sodeluje v zakonodajnih postopkih, ima proračunske in nadzorne pristojnosti, sodeluje pri reviziji pogodb ter ima pravico do posredovanja pred Sodiščem EU.