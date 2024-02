Najboljši skakalci na svetu so že zbrani v Oberstdorfu, kjer jih čaka tridnevni spored na letalnici Heinija Klopferja. Četrtkov je zaradi premočnega vetra odpadel, čeprav je žirija več kot tri ure čakala na možnost izpeljave vsaj enega treninga skoka. »Bilo je nekaj trenutkov, ko je bilo ozračje stabilno, a to ni trajalo več kot pet minut. Nato je več kot pol ure tako pihalo, da skoki niso bili mogoči. Edina prava odločitev žirije je bila ta, da smo današnji spored odpovedali,« je odločitev žirije trenerjem predstavil vodja tekmovanja Georg Späth,nekdanji vrhunski nemški skakalec.

Odpoved dveh serij za trening in kvalifikacij za jutrišnjo tekmo je povzročila kar nekaj preglavic žiriji tekmovanja, v kateri je kot tehnični delegat tudi izkušeni slovenski skakalni strokovnjak Jelko Gros. Želja žirije je bila, da bi današnjo superekipno tekmo prestavili na nedeljo in bi v Oberstdorfu sprva izpeljali dve posamični tekmi. Do takšnega razpleta ni prišlo, saj bi organizator v tem primeru izgubil kar 60 odstotkov denarja od televizijskih pravic za nedeljsko tekmo.

Le dve seriji na superekipni tekmi

Zaradi nezmožnosti zamenjave tekem je žirija morala najti drugačen kompromis za jutrišnji spored. Pravila Mednarodne smučarske zveze (FIS) pravijo, da lahko vsak tekmovalec v enem dnevu opravi največ štiri polete. Direktor smučarskih skokov Sandro Pertile je trenerjem ponudil dve možnosti. Sam si je želel, da bi danes izpeljali eno serijo uradnega treninga in tri tekmovalne serije za superekipno tekmo. Trenerji so izbrali možnost B in izglasovali dve seriji za uradni trening in superekipno tekmo z le dvema serijama. Večina trenerjev je sicer poskušala izglasovati izjemo in je predlagala še peti polet dneva, a Italijan na čelu skokov o tem ni želel nič slišati: »To je preveč tvegano. Samo pomislimo, kaj bi se zgodilo, če bi se kdo poškodoval v petem poletu. Znašli bi se tudi v pravnih težavah. Je pa smiselno, da spomladi na kongresu FIS predlagamo spremembo pravil,« je trenerjem odgovoril ​Sandro Pertile.

Dolgo čakanje na prve letošnje polete v Oberstdorfu ni prav nič spravilo v slabo voljo slovenske ekipe. Žak Mogel, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Lovro Kos so bili na skakalnici ves čas nasmejani. Čas so si krajšali z družbenimi omrežji in igranjem z žogo. Vsi se veselijo vnovičnega letenja na smučeh, kjer slovenski orli vedno sodijo med favorite. »Trenerjem je triurno čakanje nekoliko lažje kot tekmovalcem, še posebno na letalnicah. Tekmovalci morajo biti vse tri ure zbrani, aktivirani in hkrati spočiti. To je včasih še težje kot samo skakanje,« je dan opisal glavni trener reprezentance ​Robert Hrgota​, ki tudi sam ni mogel skriti nasmeha pred letalskim koncem tedna, še posebno po zadnji zmagi Domna Prevca v Saporu. Najmlajši izmed bratov Prevc je z 242,5 metra tudi rekorder letalnice v Oberstdorfu.

Ekipa je stopila skupaj

»Ta letalnica je bila za nas vedno uspešna. Zelo bi si želel, da ponovimo zadnje rezultate, ko je bila tekma tukaj, a to je treba storiti na skakalnici. Imamo pa odlično popotnico iz Amerike in Japonske,« je o ciljih spregovoril Velenjčan in spomnil, da so slovenski orli leta 2022 na dveh tekmah kar trikrat stopili na oder za zmagovalce. Timi Zajc je zmagal in bil tretji, na eni tekmi je bil Žiga Jelar drugi. Zajc je slavil zmago tudi leta 2019 in je kot aktualni svetovni podprvak v poletih znova zelo motiviran za ta konec tedna.

Letalnica je poseben mejnik tudi v karieri Petra Prevca. Najboljši skakalec v zgodovini Slovenije je ravno tukaj leta 2012 prvič dobil potrdilo, da je lahko najboljši med vsemi. Dvakrat je dobil kvalifikacije, na ekipni tekmi pa poletel do rekorda, a padel in si poškodoval ramo. Vseeno ga ta poškodba kasneje ni ustavila in je le še stopnjeval svoj pohod na vrh. Odkar je napovedal slovo, je reprezentanca še bolj stopila skupaj in dosegla dve zmagi. »Tekmovalcem že pred tem ni manjkalo motivacije, saj vsak skače zase. A najbolj me veseli reakcija ekipe, saj smo pred Kulmom izgubili na papirju najmočnejšega člana ekipe Anžeta Laniška, pa smo sedaj osvojili dve kolajni v poletih, dve zmagi in bili trikrat na stopničkah. Res super odraz ekipe, ki ne sloni zgolj na enem tekmovalcu,« je zaključil Hrgota, ki ga veseli, da je vremenska napoved za konec tedna ugodna.

Novi spored v Oberstdorfu Jutri ob 14. uri: dve seriji za trening, ob 16.30: superekipna tekma z dvema serijama, jutri ob 16. uri: posamična tekma za svetovni pokal (kvalifikacije namesto poskusne serije), nedelja ob 14.30: kvalifikacije, ob 16. uri: posamična tekma za svetovni pokal.