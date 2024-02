Bravo je zaradi viroze v ekipi (Poplatnik, Štravs, Trdin ...) prišel na derbi kroga v Maribor zelo oslabljen, zato je imel trener Arnol na klopi le šest rezervistov, za nameček pa se je po sedmih minutah poškodoval Kavčič, najboljši asistent lige. Maribor je prevladoval večji del tekme (posest žoge 70:30 odstotkov, streli v okvir gola 6:2), a bil neučinkovit. Bravo je edino priložnost na tekmi spremenil v izenačenje z golom Gorenca po kotu, a so gostitelji v drugem polčasu dvignili ritem in zasluženo zmagali z goloma Iličića in Jakupovića, ki se je na vrhu lestvice strelcev (10 golov) izenačil z Ruijem Pedrom, ki se je iz Olimpije že preselil v Turčijo. »Bravo je kljub težavam, ki jih je imel, igral točno tako, kot smo pričakovali. Ne izbira sredstev, je zelo tekmovalen, za kar si zasluži čestitke. Mi smo zelo dobro odgovorili na njihovo igro. V drugem polčasu smo igrali bolje, potem ko je bil v prvem polčasu pretok žoge prepočasen zaradi preveč dotikov. Glede na priložnosti bi bila lahko zmaga tudi višja. Gremo v pravo smer, pomembna pa je konstanta takšnih iger,« je bil zadovoljen trener Maribora Ante Šimundža. »Ko smo osvojili žogo, smo bili premalo natančni in nismo izkoriščali praznih prostorov. Fantje so razočarani, ker sami vedno, da bi lahko naredili več. Trenutno je najbolj pomembno, da rešimo zdravstvene težave. Kam lahko seže ta mlada ekipa, bomo pa še videli,« je dodal trener Brava Aleš Arnol.

Vodilno Celje je proti zadnjeuvrščeni Rogaški upravičilo vlogo favorita, vendar je do 17. zmage v sezoni prišlo težje, kot kaže izid 4:1. Celjani so bili boljši, vendar je nigerijski napadalec Adetunji v prvem polčasu zapravil kar pet priložnosti. Če je bil Adetunji osmoljenec, je bil junak Matko, ki je dosegel dva gola in s tem pokazal, da je povsem okreval po poškodbi, ko je izpustil več kot polovico jeseni. Triindvajsetletni Belokranjec je z dvema goloma napovedal kandidaturo za najboljšega strelca lige, saj je dosegel že osem zadetkov in še dva zaostaja za prvim mestom. Igra Rogaške, ki je imela nekaj priložnosti, je razpadla po dobri ure igre v drugem polčasu. V sedmih minutah je prejela tri zadetke, od tega sta bila dva klasična avtogola v zgolj štirih minutah.

Izidi 22. kroga v 1. SNL: Radomlje – Aluminij 1:2 (0:1, Kukovec 91, Matić 28, 78), Olimpija – Domžale 1:0 (1:0, Florucz 13), Celje – Rogaška 4:1 (1:0, Matko 30, 72, Diaby 65/avtogol, Lovrić 69/avtogol; Prenkpalaj 82), Maribor – Bravo 2:1 (1:1, Iličić 28, Jakupović 58; Gorenc 30), preloženo Koper – Mura. Vrstni red: Celje 54, Olimpija 44, Maribor (-1) 35, Koper (-1) in Bravo po 33, Mura (-2) 25, Domžale 23, Aluminij 21, Radomlje 20, Rogaška 15. Pari prihodnjega kroga, sobota ob 17.30: Aluminij – Olimpija, nedelja ob 13. uri: Rogaška – Maribor, ob 15. uri: Domžale – Celje, ob 17.30: Mura – Radomlje, ponedeljek ob 15. uri: Bravo – Koper.