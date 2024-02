Litija: Kulturni center začasno saniran

Lanske poplave so v Litiji prizadele tudi kulturni in mladinski center. Ob srčnem odzivu skupnosti jim je uspelo začasno sanirati kulturni center vključno s prireditveno dvorano. Program je stekel že oktobra. Prostori mladinskega centra pa so trajno uničeni, nadomestnih prostorov ni.