Alvesu za posilstvo zaporna kazen

Danija Alvesa, slovitega brazilskega nogometnega reprezentanta in dolgoletnega zvezdnika Barcelone (iz zlatih časov Messija in druščine) ter PSG, je sodišče v Španiji obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni, potem ko ga je spoznalo za krivega posilstva ženske v nočnem klubu konec leta 2022.