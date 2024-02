Banka ostaja zavezana nadaljevanju stabilne rasti in povečanju izplačil dividend s končnim ciljem dviga rentabilnosti lastniškega kapitala (ROE) po davkih. Kljub nedavnemu porastu cene njenih delnic te ostajajo atraktivne, upoštevajoč pričakovane poslovne rezultate v letih 2024 in 2025. Za bankami je sicer zelo dobičkonosno leto. Banke so v Sloveniji lani ustvarile skoraj 1,14 milijarde evrov dobička pred davki, kar je 109 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je bil z nekaj manj kot 1,10 milijarde evrov višji za 119 odstotkov.

Nedavno so finančni trgi zabeležili izrazito pozitivne premike, pri čemer je indeks S&P 500 dosegel novo rekordno raven. Ta vzpon je med drugim povezan tudi s poslovnimi rezultati podjetja Nvidia, ki so presegli pričakovanja analitikov. Delnice podjetja so se povzpele za več kot 15 odstotkov, potem ko je Nvidia poročala o rekordnih prihodkih in podala optimistične napovedi, kar kaže na nadaljevanje rasti, podkrepljene z umetno inteligenco.

K rasti je ključno prispeval četrtletni dobiček Nvidie, ki je skokovito narasel zaradi širokega sprejemanja in integracije umetne inteligence v industriji. Ameriški proizvajalec čipov je v zadnjem četrtletju svojega poslovnega leta, zaključenem z januarjem, ustvaril 12,3 milijarde dolarjev čistega dobička, kar močno presega 1,4 milijarde dolarjev iz istega obdobja prejšnjega leta. Ta izjemen skok dobička odraža vse večjo vlogo umetne inteligence v tehnološkem sektorju in njeno vseprisotnost v sodobnih tehnoloških rešitvah.

V območju evra se inflacija in gospodarska aktivnost še naprej umirjata. Eurostat je potrdil 2,8-odstotno januarsko inflacijo v območju evra. V EU se je znižala s 3,4 na 3,1 odstotka. Najnižjo stopnjo inflacije sta imeli Danska in Italija, najvišjo pa Romunija. Gospodarska aktivnost se je v območju evra februarja deveti zaporedni mesec skrčila. Indeks nabavnih menedžerjev (PMI) se je po podatkih analitske hiše S&P Global z januarskih 47,9 točke zvišal na 48,9 točke, a ostal pod mejo 50 točk, ki označuje upad dejavnosti. Na delniških trgih v ZDA je sezona objav poslovnih rezultatov za pretekli kvartal že skorajda pri koncu, pri čemer je poročalo preko 400 od 500 podjetij, vključenih v indeks S&P 500. Agregatni prihodki so na letni ravni narasli za 3,8 odstotka, dobiček pa se je povišal za 6,8 odstotka. Največji upad dobička je bil v industriji materialov in v zdravstveni industriji, medtem ko so največjo rast dobička dosegali telekomunikacijska in informacijska industrija.

Če torej izvzamemo geopolitična tveganja, je stanje na trgih v stabilni kondiciji, saj se inflacija umirja, zaposlenost je dobra, podjetja dobičkonosna in kmalu bodo z rezi obrestnih mer na vrata začeli trkati nekoliko ugodnejši finančni pogoji.