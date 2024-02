Odstopno izjavo je sicer ministrica premierju Robertu Golobu podala minuli četrtek, dan za tem pa se je DZ seznanil z njenim odstopom. S predsednikom vlade sta se takrat tudi dogovorila, da ga bo seznanila s svojimi končnimi ugotovitvami. Kot je povedala danes po seji vlade je poročilo premierju tudi predala, po njenih besedah pa so iz Golobovega kabineta sporočili, da odločitev o tem, kolikšen del in katere informacije iz poročila posredujejo javnosti, prepuščajo ministrstvu za pravosodje. Trenutno zato na ministrstvu v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom (NPU) preverjajo, katere so tiste informacije javnega značaja, ki jih lahko posredujejo javnosti, a hkrati varujejo interese preiskave. Pričakuje, da bodo predvidoma do petka razmejili informacije in javnosti posredovali povzetek poročila.

Dodala je še, da še čaka do kdaj bo opravljala tekoče posle, saj je to odvisno od tega, kaj bo predsednik vlade predlagal. Zatem bo nekaj časa koristila nadomestilo, ki ministrom pripada po izteku mandata, nato pa bo sprejela odločitev, kako in kam naprej. Po njenih besedah se bo najverjetneje vrnila v samostojno konzultantsko delo.