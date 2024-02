Vse kaže, da poleg akademskega izobraževalnega procesa potrebujemo tudi hiter, ciljno usmerjen in relativno enostaven sistem usposabljanja zaposlenih ali iskalcev zaposlitve. »Z mikrodokazili posamezniki ostanejo relevantni v svoji karieri, hitro pridobivajo novo znanje in spretnosti glede na potrebe podjetij, v katerih so zaposleni, ter se nenehno učijo. Delodajalci pa lahko z njimi učinkoviteje ocenijo spretnosti potencialnih kandidatov za zaposlitev, izboljšajo učinkovitost delovne sile in na tak način okrepijo konkurenčnost,« prednosti uvedbe mikrodokazil navaja dr. Krištof Debeljak iz Znanstvenega in tehnološkega središča Rudolfovo. Na Zavodu RS za zaposlovanje dodajajo, da bo sistem mikrodokazil omogočil potrjevanje učnih izidov in omogočil posameznikom, da pridobijo potrjene kompetence tudi prek neformalnih krajših programov usposabljanj. »Sistem zelo podpiramo in smo zainteresirani, da bi se sistem mikrodokazil na osnovi priporočil Sveta Evropske unije čim prej in ustrezno vzpostavil. Napredne tehnologije ter trendi trajnostnega razvoja namreč zahtevajo vedno večje potrebe po pridobitvi in potrditvi znanja, spretnosti in kompetenc, ne samo prek formalnih oblik izobraževanja, ampak tudi s krajšimi usposabljanji v vsem življenju posameznika.«

Del vseživljenjskega učenja

»Ker Evropska unija spodbuja izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje za povečanje kakovosti in ustreznosti izobraževanja in usposabljanja, več evropskih univerz, izobraževalnih ustanov in spletnih platform sodeluje pri zagotavljanju mikrokreditov,« pojasnjuje dr. Debeljak. Dodaja, da ti programi pogosto pokrivajo širok spekter predmetov, vključno s tehnologijo, poslovanjem, zdravstvenim varstvom ... Nekatere univerze lahko po zaključku teh programov izdajo digitalne značke ali potrdila, ki jih lahko posamezniki kot mikrodokazila predstavijo v svojih življenjepisih ali poklicnih profilih. To potrjujejo tudi na zavodu: »Zelo aktivno sodelujemo z različnimi strokovnimi institucijami in pristojnimi ministrstvi pri razvoju sistema mikrodokazil. Skupaj z Univerzo v Ljubljani bomo v okviru njihovega pilotnega projekta UL za trajnostno družbo – Ultra, ki ga sofinancirata ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU, sodelovali pri izvedbi testnega usposabljanja z mikrodokazilom, ki bo pripravljeno skladno z evropskimi smernicami o mikrodokazilih in izvedeno tako, da bodo udeleženci po zaključku tudi pridobili potrdilo o pridobljenih kompetencah.« Pri tem dr. Debeljak svoje besede zaokroži s trditvijo, da bodo organizacije, ki bodo imele mikrodokazila vgrajen v strategijo razvoja zaposlenih, posedovale konkurenčno prednost – tako pri privabljanju vrhunskih talentov kot pri zagotavljanju, da ima njihova delovna sila najnovejše veščine in znanje.