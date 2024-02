Kakšna je kadrovska slika vašega podjetja?

Nomago ne obstaja brez ljudi. Prav ljudje so namreč tisti, ki ga oblikujejo in vsak dan ustvarjajo uspešnejše podjetje. Zavedamo se, da lahko Nomago gradimo samo skupaj z zaposlenimi, zaradi česar že dlje časa vlagamo v številne ugodnosti in izboljšave, ki prispevajo k boljšemu počutju, zavzetosti, osebnemu in strokovnemu razvoju zaposlenih, vzpostavili pa smo tudi program mentorstva in podpore mladim pri zaposlovanju. Prvi učinki so že vidni, saj se nam je v minulem letu pridružilo prek 150 novih zaposlenih, tako da nas je danes že 1150, do konca leta 2027 pa bomo imeli zaradi širitve obsega poslovanja že približno 1250 zaposlenih. Znižuje se povprečna starost zaposlenih, kar je tudi posledica naših aktivnosti za dodatno promocijo poklica med mladimi in financiranja pridobitve vozniškega izpita D-kategorije.

Sedež podjetja je v Ljubljani, vendar poslujete na več kot dvajsetih lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji. Kako skrbite za enovitost?

Povezanost in sodelovanje sta med ključnimi vrednotami Nomaga. Da lahko to ohranjamo in nadgrajujemo, moramo biti velikokrat inovativni z različnimi orodji in dejavnostmi. Zaposlene tako povezujemo z organizacijo različnih dogodkov ob posebnih dnevih, z vključevanjem zaposlenih v naše športno društvo, srečanji, tematskimi teambuildingi, delavnicami, izobraževanji in postavitvijo projektnih ekip. Izvajam programe mentorstva, z namenom, da bi se novi zaposleni bolje spoznali s kulturo, načinom dela, sodelavci in drugimi vidiki skupine, pa smo že pred časom vpeljali program tako imenovanih onboarding srečanj. Z vsemi novostmi in dogajanjem v skupini zaposlene seznanjamo prek intraneta in internega časopisa. Ker med različnimi enotami ne želimo delati razlik, imamo vpeljane enotne standarde, saj se na tak način zaposleni lahko bolje poenotijo, lažje pa je tudi njihovo medsebojno sodelovanje. Poslovodstvo in vodje redno obiskujejo tudi sodelavce na terenu.

Kako bi primerjali države, kjer imate podružnice?

Naš obseg poslovanja na tujih trgih se iz leta v leto povečuje, saj bomo na Hrvaškem in v Italiji letos ustvarili že 23,5 milijona evrov prihodkov, v naslednjih štirih letih pa želimo obseg poslovanja na tujih trgih povečati za še dodatnih 40 odstotkov. Med podjetji v skupini, ki delujejo v različnih državah, prenašamo dobre prakse. Vsaka država ima svoje posebnosti. V Italiji in na Hrvaškem so v zadnjih letih zelo pohitrili postopke zaposlovanja in integracije tujih državljanov, kar jim omogoča hitrejše prilagajanje potrebam trga. Te izkušnje poskušamo prenašati tudi v slovensko okolje.

Kateri so ključni motivi, da so zaposleni prišli v vaše podjetje in da tu ostajajo?

Prepoznavnost in velikost podjetja, priporočila zaposlenih, stabilnost delovnega okolja in možnost napredovanja. Za pridobivanje in ohranjanje kadrov uporabljamo različna orodja, namenjena motivaciji zaposlenih. Znamo prepoznati potenciale zaposlenih in jih primerno razvijati ter vključevati v izobraževanja. Skrbimo za dobro usklajevanje poslovnega in osebnega življenja, ustvarjamo okolje, v katerem vlada dobra organizacijska klima.

Kako stopate v novo ero mobilnosti, kaj je vaša vizija?

Postati želimo prva izbira trajnostne mobilnosti v regiji, nadgraditi želimo svojo blagovno znamko uspešnega in zaželenega delodajalca ter integrirati načela ESG v vsa področja našega delovanja.