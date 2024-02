»Slovenska kriminalistična policija je uspešno zaključila ciljno iskanje slovenskega državljana, ki ga je 20. februarja letos prijela perujska policija v Limi,« so sporočili s policije. Slovenski državljan, po naših informacijah gre za 47-letnega Luko Furlana, se je po navedbah policije dalj časa skrival v Peruju. Novogoriško okrožno sodišče je leta 2019 za njim razpisalo mednarodno tiralico zaradi poskusa umora.

Primorec se je takrat znašel na rdeči tiralici in sicer zaradi streljanja na Vipavski cesti v Rožni Dolini iz leta 2002. Šlo naj bi za obstreljevanje pripadnikov kriminalnih tolp iz Ljubljane in Nove Gorice, v katerem pa ni bilo poškodovanih.

Iz Generalne policijske uprave (GPU) so danes sporočili, da je prijetje ubežnika rezultat dobrega sodelovanja med policijami Slovenije, Španije in Peruja. »Postopki za predajo osebe slovenskim pravosodnim organom so v teku,« so še potrdili.

Še štirje Slovenci na seznamu Interpola

Na Interpolovi strani so podatki za 6815 oseb z vsega sveta, ki bežijo pred roko pravice. Poleg Furlana je tiralica razpisana še za štirimi slovenskimi državljani, med katerimi je tudi ena ženska. 39-letno Urško Šprah s Ptuja iščejo že vse od leta 2014 in sicer zaradi goljufije in pranja denarja. Njen zadnji znan naslov je bil v Dubaju. Od leta 2018 je na begu tudi 67-letni Jože Pirh iz Šmarjeških Toplic, ki ga iščejo zaradi poskusa uboja. Zaradi suma preprodaje in tihotapljenja droge se je na seznamu najbolj iskanih znašel tudi 43-letni Neven Stanič, ki ima poleg slovenskega tudi državljanstvo BiH.

Najdlje na seznamu pa je Daniel Borojević iz Tržiča, ki ga policija že vse od leta 2002 išče zaradi vpletenosti v oborožen rop Krekove banke maja tistega leta. Uslužbenko je takrat z vojaško avtomatsko puško prisilil, da mu je izročila okoli 130 tisoč evrov. Sostorilce so po ropu polovili, Borojević se jim je izmuznil. Leta 2012 so za njim razpisali mednarodno tiralico, tudi na ime Mladen Vrabec, ki naj bi ga uporabljal. V javnosti je dodatno »slavo« požel, ko se je leta 2017 znašel na eni od 21 spletnih razglednic posebne Europolove kampanje, s katerimi so iskali kriminalce na begu. Na razglednici s podobo ljubljanskega Tromostovja je pisalo: »Dragi Danijel, poskušali smo vzpostaviti stik s teboj, a se nam nisi nikoli oglasil. Zate imamo nekaj posebnega ...« Borojević se jim takrat sicer ni prostovoljno javil, so ga pa leta 2021 prijeli v Banjaluki, a so ga zaradi dvojnega državljanstva kmalu tudi izpustili.