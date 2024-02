Najvišja dovoljena marža za liter dizla se tako spreminja z 0,0683 na 0,0783 evra, za liter neosvinčenega motornega bencina pa z 0,0694 na 0,0794 evra. Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje ostaja nespremenjena.

Kot poudarjajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bo ohranitev omejitve najvišje dovoljene višine marže pozitivno vplivala na prodajno ceno pogonskih goriv in s tem tudi na inflacijo. Po njihovem mnenju bi se drobnoprodajne cene bencina in dizla, če ne bi predlagali omejitev marž, zvišale bolj, kar bi lahko vplivalo na konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov.

Vlada je sicer najvišjo dovoljeno višino marže prvič omejila konec lanskega novembra. Zoper to odločitev sta družbi Petrol in Mol vložila pobudi za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje. Ustavno sodišče o tem sicer še ni odločilo.

Uredba bo začela veljati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 27. februarja in velja do vključno 25. marca.