Severnomakedonska nevladna organizacija Legis je posnetke posredovala britanskemu časniku The Guardian, ki sicer posnetkov ni neodvisno preveril. Predsednik Legisa Jasmin Redjepi je povedal, da so se kršitve zgodile le nekaj dni po dvodnevnem srečanju med EU in Srbijo v Beogradu, na katerem so razpravljali o nadaljevanju sodelovanja proti tihotapljenju migrantov in upravljanju mej.

Legis reports: “Stripped and beaten”. Serbian border police violently pushback 70 people to North Macedonia, days after EU border cooperation summit. pic.twitter.com/9JTHDy7TIp — Legis (@LegisSkopje) February 15, 2024

Nevladna organizacija je posnetke pridobila 10. februarja in trdi, da so bili posneti v bližini vasi Lojane v Severni Makedoniji. Ob tem so sporočili, da je bil to že drugi ponižujoči incident v 24 urah, v obeh incidentih pa naj bi srbska policija več kot 50 ljudi prisilila, da se slečejo do golega ali do spodnjega perila, nato pa jih je pregnala v Severno Makedonijo.

Incident je obsodila tudi komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović, ki je poudarila, da nedavna poročila o domnevnem vračanju migrantov v Severno Makedonijo zahtevajo takojšnjo in učinkovito preiskavo s strani državnih organov. »Ti incidenti niso le zaskrbljujoči, ampak kažejo na širši trend v državah članicah Sveta Evrope. Zdi se, da ti ukrepi kršijo evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki prepoveduje vračanje in kolektivne izgone, ter druge mednarodne standarde, ki zahtevajo zagotavljanje učinkovitega dostopa do azila tistim, ki ga iščejo,« je dodala.