Milović je bil spomladi pravnomočno obsojen na leto in pol zapora ter denarno kazen 15.000 evrov zaradi pomoči pri zlorabi položaja, ki se je nanašala na 390.000 evrov težak fiktivni posel SŽ – Železničarskega gradbenega podjetja.

Da mu vendarle ne bi bilo treba v zapor, je Milović zaprosil za odlog prestajanja zaporne kazni in za alternativno prestajanje kazenske sankcije, danes pa so s sodišča sporočili, da so predlog za alternativno prestajanje kazni zapora za obsojenega zavrnili. Odločitev sodišča še ni pravnomočna.