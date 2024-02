»Plovilo sta napadli dve raketi, kar je povzročilo požar na krovu,« je sporočil UKMTO in dodal, da se koalicijske sile odzivajo na incident. Tudi britanska družba za pomorska tveganja Ambrey je potrdila napad na tovorno ladjo, ki je v britanski lasti. Trgovskim ladjam je svetovala, naj se izogibajo ladji in ravnajo previdno.

ZDA so v sredo izvedle štiri napade na sedem hutijevskih manevrirnih raket, eno balistično raketo in en dron, ki so bili pripravljeni na izstrelitev proti Rdečemu morju, je danes na omrežju X zapisalo osrednje poveljstvo ameriških sil (Centcom). Ob tem je opozorilo, da so ti predstavljali neposredno grožnjo trgovskim plovilom in ladjam ameriške mornarice v regiji.

Hutijevci so v ponedeljek sporočili, da so ob obali Jemna napadli tri plovila, in sicer v Veliki Britaniji registrirano ladjo Rubymar ter ameriški ladji Sea Champion in Navis Fortuna. Posadko ladje Rubymar so kmalu po napadu evakuirali v Džibuti, je danes sporočil Roy Khoury, izvršni direktor podjetja Blue Fleet Group, ki upravlja z ladjo.

Tiskovni predstavnik hutijevske vojske je po napadu na ladjo sporočil, da je ta utrpela »katastrofalno škodo in da ji grozi potopitev«, kar pa je Khoury zanikal. Dodal je še, da bodo tudi ladjo v prihodnjih dneh odvlekli v Džibuti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.