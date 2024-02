V govoru majhni skupini donatorjev kampanje je Biden izpostavil podnebne spremembe kot eksistencialno grožnjo človeštvu ter omenil Putina, ki ga je označil z okrajšavo za psovko v angleščini. »Imamo tega norega S.O.B. Putina in druge in vedno nas mora skrbeti nevarnost jedrskega spopada, vendar pa je grožnja obstoju človeštva podnebje,« je dejal Biden.

Ponovil je, da bodo ZDA v petek objavile nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi smrti opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, so sporočili dopisniki Bele hiše, ki spremljajo Bidna.

Moskva je izjave Bidna že obsodila. »To je velika sramota za ZDA. Če predsednik uporablja takšen jezik, je to sramotno. Jasno je, da Biden kaže obnašanje v slogu hollywoodskega kavboja, da bi služil notranjepolitičnim interesom,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

»Če bi to rekel pred desetimi ali 15 leti, bi vsi mislili, da me je treba poslati na zdravljenje v umobolnico,« pa je Biden komentiral izjave bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa o smrti Navalnega. Trump je namreč svoje težave z ameriškim pravosodjem primerjal s tem, kar je Navalni doživljal v Rusiji.

»V senatu sem bil od leta 1972 in služil z odkritimi rasisti, vendar pa so tile danes veliko hujši, saj ne verjamejo v osnovna demokratična načela. S tistimi prej si vsaj lahko sodeloval, današnji republikanci pa vedno znova dokazujejo, da so stranka kaosa in delitev,« je dejal Biden, ki se bo letos novembra potegoval za svoj drugi predsedniški mandat.

Nasproti mu bo tako kot leta 2020 najverjetneje stal Trump. Biden je povedal, da mu je doslej devet tujih voditeljev zasebno dejalo, da enostavno mora zmagati na volitvah. Ne zato, ker bi jim bil tako všeč, ampak ker jih je strah, da bo po morebitni zmagi Trumpa ogrožena demokracija v njihovih državah, je dejal ameriški predsednik.

Ameriške volivce skrbi starost 81-letnega Bidna, vendar se sam glede tega še vedno šali. Nekdanja predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je citirala grškega antičnega filozofa Aristotela, Biden pa je spravil dvorano v smeh, ko je pripomnil, da je tega možaka osebno dobro poznal.