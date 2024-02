74-letnega Saundersa, ki se je umaknil s položaja leta 2020, ko so obtožbe prvič prišle v javnost, so aretirali v sredo na njegovem domu v mestu Broome na severozahodu države, je sporočila policija v zvezni državi Zahodna Avstralija.

Saunders je v dveh točkah obtožen posilstva, v 14 točkah nezakonitega in nespodobnega napada ter v treh točkah nespodobnega ravnanja z otrokom kot oseba z avtoriteto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg pokojnega avstralskega kardinala Georgea Pella, ki je bil zaprt in nato oproščen, je Saunders najvišji katoliški uradnik v državi, ki je obtožen kaznivih dejanj spolne zlorabe otrok.

Domnevna kazniva dejanja so se zgodila v mestih Broome, Kununurra in aboriginski skupnosti Kalumburu v zaledju na severozahodu Avstralije med letoma 2008 in 2014, poroča britanski BBC.

Policija je leta 2018 in 2020 že preiskovala Saundersa, ki je bil takrat še škof v Broomu. Vendar zaradi pomanjkanja dokazov državni tožilec ni vložil ovadbe. Vatikan je nato sprožil lastno notranjo preiskavo.

Primer je znova vzbudil pozornost septembra lani, ko so avstralski mediji objavili dele poročila Vatikana, ki je navajalo, da je bil Saunders osumljen spolnega napada na štiri domorodne najstnike in da je še 67 mladostnikov izpostavil spolnemu vedenju ali nadlegovanju.

Zaradi obtožb o zlorabi se je Saunders leta 2020 začasno umaknil s funkcije broomskega škofa. Avgusta 2021 je papež Frančišek sprejel njegov odstop, vendar je ostal zaslužni škof. Saunders je vseskozi zanikal obtožbe.

Avstralska katoliška škofovska konferenca je v današnji izjavi obljubila, da bo sodelovala s policijo, in ob tem navedla, da so obtožbe zoper Saundersa »zelo resne in globoko zaskrbljujoče«.