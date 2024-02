Ko se ne počutite 100% (fizično in/ali psihično), si pripravite to juho in zagotovo se boste bolje počutili. Je čudovita na pogled, res zelo lepo diši, se enostavno pripravi, je odličnega okusa in še zdravilna je, saj vsebuje veliko zdravju koristnih sestavin. In priprava – v dobre pol ure je krožnik vroče, dišeče juhe na mizi.

Da si lažje prestavljate, si poglejte, kaj se v tej juhi nahaja:

MESO – Piščančja prsa – lahko uporabite tudi zgornja bedra – najprej začinite s kurkumo (kurkuma je čudežna zdravilna začimba, ki deluje protivnetno in antibakterijsko), soljo in poprom, jih popečete, nato pa skuhate skupaj z zelenjavo. Na koncu jih z vilicama raztrgate in umešate v juho. Tako enostavno in tako dobro.

ZELENJAVA – V tej juhi je nekaj osnovnih sestavin, ki jih lahko tudi zamenjate z vam lažje dostopnimi. Namesto pora lahko uporabite čebulo ali šalotko. Namesto koromača lahko uporabite stebelno zeleno. Namesto svežega česna in ingverja pa lahko uporabite sušena. V juhi pa je tudi korenje. Ker sta česen in ingver močni sestavini, ju uporabite v zmernih količinah. Vendar ju, če se le da, ne izpustite, ker imata zdravilne učinke.

JUŠNA OSNOVA, ZAČIMBE IN DIŠAVNICE – Če imate domačo jušno osnovo, jo kar uporabite, vendarle pa je čisto ok tudi navadna jušna kocka in voda. Lahko pa seveda uporabite tudi le sol in poper. V juhi uporabite tudi kurkumo, ki da juhi čudovito rumeno barvo. Da pa je juha res sveža in čudovito diši, na koncu priprave dodate še sveže dišavnice – uporabite sveži koper in peteršilj. Super bi bil tudi rožmarin ali meto. Če imate doma timijan, ga dodajte v juho skupaj z mesom.

PRIKUHA – Uporabite testenine orzo, ki so čisto prave testenine, čeprav imajo obliko riža. Če teh malih testenin nimate, dodajte svoje poljubne, lahko tudi čisto navadne jušne rezance. Lahko pa uporabite tudi riž. Seveda čas kuhanja prilagodite izbrani prikuhi. Če doma nimate ničesar ustreznega, pa juho na koncu postrezite z zlatimi jušnimi kroglicami.

Ta juha se pripravi dokaj hitro. V dobre pol ure ali malo več – čas kuhanja je odvisen od velikosti piščančjih prsi – imate na voljo čudovit hranilni obrok. Ker se sestavine v juhi dobro pogrejejo, jo lahko pripravite tudi za nekaj dni vnaprej. Zamrzovanje se pa ne priporoča, saj se testenine in meso ne odtajajo najbolje, saj dobijo čudno teksturo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 piščančja fileja

2 žlici (olivnega) olja

2 žlički kurkume

1 žlička soli

1/2 žličke popra

1 večje korenje

1/2 koromača (ali steblo zelene)

1 por (ali 1/2 čebule ali 1 šalotka)

1 strok česna (ali 1/2 sušenega)

1 kos ingverja (ali 1 majhen ščepec sušenega)

1 l jušne osnove (ali vode in jušne kocke)

100 g testenin (orzo ali rezanci, makarončki, riž …)

svež peteršilj

svež koper

PRIPRAVA

Piščančja fileja na obeh straneh začinite s soljo, poprom in kurkumo. Korenje po potrebi (če je lupina lepa, korenje le dobro operite) olupite in narežite na rezine. Očistite tudi por in koromač in ju narežite na koščke. Česen in ingver olupite in naribajte.

Žlico olja segrejte v kozici in fileja popecite na obeh straneh, nato pa odstranite in prihranite. V isto kozico zlijte preostalo žlico olja, nato pa vanjo stresite še korenje, koromač in por ter pražite približno 5 minut. Če je presuho in se zelenjava prijemlje na dno posode, dodajte žlico ali dve vode. Nato dodajte nariban česen in nariban ingver, premešajte in pražite še minuto.

V kozico vrnite piščančja fileja in vse zalijte z jušno osnovo. Premešajte, kozico pokrijte in kuhajte približno 20 minut, da se piščanec skuha čez in čez. Čas kuhanja prilagodite debelini filejev.

Kuhano meso vzemite iz kozice, vanjo pa stresite testenine. Piščanca z vilicama natrgajte na koščke, nato pa vrnite v kozico.

Ko se testenine skuhajo, juho poskusite in potrebi dosolite in dopoprajte. Vmešajte sveže dišavnice (peteršilj, koper) in postrezite.