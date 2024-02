Davorin Lenko: Razpoke (Center za slovensko književnost)

Po proznih delih Telesa v temi, Postopoma zapuščati Misantropolis, Bela pritlikavka, Psihoporn in Triger se pisatelj Davorin Lenko v svojem najnovejšem delu preizkuša kot pesnik. V pesniški zbirki, ki je nastajala več kot desetletje, kolikor mineva od njegovega prvenca, avtor prepleta zanj že značilne teme erotike, psihopatologije, ženske seksualnosti in morbidnosti. Delo, h kateremu je spremno besedo napisal Domen Slovinić, je razdeljeno v šest sklopov, pesmi pa so pisane v prostem verzu.

Alice Oseman: Upam, da kdo posluša (Mladinska knjiga)

Kot večina je tudi Frances Janvier vse otroštvo in mladost poslušala, da bo vse v redu, če se bo pridno učila, imela bleščeče ocene in šla na dobro fakulteto. Zabloda, da bo vse to neizogibno vodilo v dobro službo, denar in posledično srečo, je v središču romana Alice Oseman, britanske pisateljice, ki v svojih delih rada prepleta teme identitete, osamljenosti in različnosti. Njeno junakinjo, dijakinjo Frances, okoliščine prisilijo, da se sooči sama s sabo in ugotovi, kaj ji je zares pomembno.

Frédéric Pajak: Negotovi manifest. Emily Dickinson, Marina Cvetajeva: Neizmernost poezije (LUD Literatura)

Frankofoni švicarski pisec in risar Frédéric Pajak je pred dobrim desetletjem začel izdajati serijo »risanih esejev«, v katerih s prepletanjem besedil in risb obdeluje biografije velikih osebnosti s področja umetnosti. V pričujočem, že sedmem zaporednem delu sta njegovi protagonistki pesnici Emily Dickinson in Marina Cvetajeva, docela različni ženski, ki jima je bolj ali manj skupno le to, da ju je okolica pogosto označevala za nori. Delo je prejelo prestižno Goncourtovo nagrado za biografijo.

Luigi Ballerini: Zunaj je mrzlo (KUD Sodobnost International)

Slikanica večkrat nagrajenega italijanskega pisatelja za otroke in mladino Luigija Ballerinija, ki v Milanu dela kot zdravnik in psihoanalitik, mladega bralca popelje v zimsko idilo: sneg naletava, otroci pa se vzhičeno kepajo, sankajo in gradijo snežake. A ne vsi. Deček, ki jih opazuje skozi okno, bi se nadvse rad pridružil, a je zbolel in mora ostati doma. Na srečo je ob njem mama, ki ima zanj čudovito presenečenje. Nežne ilustracije so delo priznanega ilustratorja Paola Domeniconija.

Rachel Trezise: Šestnajst odtenkov norosti (Beletrina)

Tri mlade ženske, frizerka, tovarniška delavka in mama treh otrok z dvema službama, niso zares prijateljice, pač pa se družijo po sili razmer, ker so obtičale v nekem zakotnem valižanskem mestecu. Dolgčas preganjajo z vdajanjem alkoholu in drogam, iz otopelosti pa jih prebudi prihod neznanca, za katerega se vse ogrejejo. Avtorica Rachel Trezise, ki se s tem portretom obubožanega delavskega razreda 21. stoletja prvič predstavlja slovenskim bralcem, je navdih črpala iz svojega odraščanja.