Na Občini Vrhnika so leta 2020 pripravili aplikacijo Občinski NOS, preko katere lahko občani tudi anonimno oddajo prijavo smradu na območju občine. Uporabnik lahko ob prijavi smrdljive lokacije poda tudi kratek komentar in določi intenzivnost smradu na lestvici od 1 do 5. Na občini so pojasnili, da so podatki zbrani z namenom boljšega pregleda nad razmerami v občini in seznanjanja ustreznih državnih organov v inšpekcijskih postopkih. Podatke iz aplikacije so posredovali tudi na upravno sodišče, ko je občina uspešno izpodbijala okoljevarstveno dovoljenje za razširitev obrata Kompostarne Rosa, ki deluje na območju Vrhnike. Pojasnili so, da je upravno sodišče pritožbi ugodilo, pri tem pa so upoštevali tudi podatke, ki so jih v aplikacijo vnesli občani. Občina Vrhnika trdi,da v postopku izdaje dovoljenja ukrepi za preprečevanje smradu niso bili ustrezno ocenjeni. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo moralo o zadevi ponovno odločati, na občini pa so napovedali, da bodo v novem postopku sodelovali tudi kot stranski udeleženec.

Rosa: Dvojna merila

Matjaž Rus,direktor družbe Roks recikliranje, ki upravlja kompostarno, je pojasnil, da se je novo dovoljenje nanašalo na načrtovano razširitev obrata, in ne na obstoječo dejavnost, ki je v skladu s predpisi. »Kompostarna obratuje naprej po obstoječem osnovnem dovoljenju. V ponovni postopek gre samo sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, ki se je nanašala na nov stroj za ločevanje tujkov iz komposta in na uporabo komposta,« je rezultat tožbe komentiral Rus. Pri tem je opozoril, da so pritožbe o smradu na občinskem svetu obravnavali tudi v času, ko na tej lokaciji kompostarna ni obratovala. Dodal je, da občina ne razkrije vseh podatkov o smradu, ampak samo podatke, uperjene proti kompostarni, saj so bile v preteklosti pritožbe tudi nad delovanjem podjetja Siliko, ki ima v mestu čistilno napravo. Podjetje je decembra lani prav tako pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za povečanje obsega dejavnosti.

Zaradi omenjenih razlogov Rus meni, da občina nima enakih meril za vse predelovalce odpadkov. Z občine so nam sicer zagotovili, da v aplikaciji NOS ni bilo nobene pritožbe na račun smradu na območju, kjer deluje čistilna naprava podjetja Siliko.

Kompostarna od leta 2010

Kompostarna Rosa je nastala leta 2010, obratuje pa na površini 12.000 kvadratnih metrov, od tega je polovica površin tudi pokritih. Kompost proizvajajo iz gospodinjskih odpadkov in zelenega odreza. Obrat je od najbližjega naselja oddaljen kilometer in pol, nam je zagotovil Rus. Poudaril je, da imajo dovoljenje za predelavo 20.000 ton biorazgradljivih odpadkov, a jih predelajo samo 12.000. Dodal je še, da se kljub zmanjšanju proizvodnje odnosi z občino niso izboljšali. »Danes lahko rečemo, da se nam je zmanjšanje vhodnih količin obrestovalo pri prodaji komposta, ne pa pri odnosih z Občino Vrhnika.«