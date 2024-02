Ob približno pol šestih zvečer so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili klic na pomoč, izkazalo pa se je, da se je več kot 100 metrov globoko v jami ponesrečil jamar, ki je bil del skupine, ki je spustila v jamo. »Po prvih podatkih je v jami padel okoli šest metrov v globino ter se pri tem poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo,« so v redo pozno zvečer sporočili z ljubljanske policijske uprave in potrdili, da so reševalci že prišli do jamarja in mu nudijo potrebno pomoč. Aktivirali so vse pristojne službe za reševanje, zaradi zahtevne narave reševanja pa je bilo za pričakovati, da bo reševalna akcija potekala dlje časa. Ponesrečence je zaradi ozkih prehodov v jami namreč težko prenesti do izhoda.

Kot nam je danes dopoldne pojasnil vodja jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, poškodovani jamar ostaja na približno 130 metrov globine. Reševalcem je ročno že uspelo razširiti nekatere kritične ožine v jami, vendar pa je poškodovani zaenkrat še vedno ujet v jami. Reševalci so upali, da bi mu na plano lahko pomagali brez nosil, vendar zaenkrat od zdravnika še niso dobili zelene luči. Čeprav se poškodovani počuti bolje in bolečine čuti le še v ledvenem delu, ga je ob poskusu, da ga postavijo »na noge«, obšla slabost. Kot pravi Zakrajšek, se reševalci pripravljajo tudi na scenarij, po katerem bodo morali poškodovanega iz jame odnesti na nosilih. V tem primeru ne bo šlo brez uporabe eksploziva. Približno na 75, 80 metrih globine je namreč ožina, ki je ročno ni mogoče razširiti.