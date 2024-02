Ob približno pol šestih zvečer so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili klic na pomoč, izkazalo pa se je, da se je več kot 100 metrov globoko v jami ponesrečil jamar, ki je bil del skupine, ki je spustila v jamo. »Po prvih podatkih je v jami padel okoli šest metrov v globino ter se pri tem poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo,« so v redo pozno zvečer sporočili z ljubljanske policijske uprave in potrdili, da so reševalci že prišli do jamarja in mu nudijo potrebno pomoč. Aktivirali so vse pristojne službe za reševanje, zaradi zahtevne narave reševanja pa je bilo za pričakovati, da bo reševalna akcija potekala dlje časa. Ponesrečence je zaradi ozkih prehodov v jami namreč težko prenesti do izhoda.

Po poročanju portala 24ur, se je v zgodnjih jutranjih urah do poškodovanca spustil tudi zdravnik. Jamar naj bi si poškodoval zapestje in rebra, zaradi česar težko diha. Dodali so še, da se je jamar ponoči spočil, oskrbovalna ekipa jamarjev mu je namreč uredila bivak ter mu prinesla grelne odeje, vodo in hrano.