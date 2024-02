Vsa kolesarska javnost je letos še bolj, kot je bila preteklih letih, v pričakovanju dirke po Franciji. Julija se na Touru obeta spektakularni boj za rumeno majico štirih izjemnih kolesarjev, zato vsi podrobno spremljamo vsak njihov korak na poti do vrhunca sezone. Med četverico kolesarske elite spadata tudi Slovenca Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), ki tekmovalno še nista začela sezone. Drugo polovico velikih štiri sestavljata Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki ima to sezono na svojem seznamu že tri zmage, in Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki sezono odpira danes s prvo etapo na dirki O Gran Caminu.

Evenepoel ne ve, kaj pričakovati na Touru

Največja neznanka za strokovnjake, kaj lahko na dirki po Franciji stori, je Belgijec Remco Evenepoel. Eksplozivni Evenepoel se je že izkazal z zmago na Vuelti 2022, a je nato povsem razočaral lani, ko je imel en velik črn dan in izgubil vse možnosti za skupno uvrstitev. V primerjavi s tremi tekmeci mu bodo na Touru manjkale tudi izkušnje. »Šel bom dan za dnevom in bomo videli, kaj mi bo to prineslo. Seveda bom startal z mislijo na skupno uvrstitev,« so trenutne misli Remca Evenepoela pred prvi nastopom na francoski pentlji.

Seveda je Belgijec zelo zadovoljen s svojim uvodom v sezono, saj je najprej slavil z več kot 50 kilometrov dolgo solo vožnjo na klasiki na Portugalskem, pretekli teden pa je še tretjič v karieri dobil dirko po Algarveju. Pot do zmage si je, kot se za svetovnega prvaka v vožnji na čas spodobi, tlakoval z izjemnim kronometrom. »Izjemno zadovoljen sem s formo in začetkom sezone. Tri zmage v razmaku tedna dni so sanjski uvod,« je uvod v sezono povzel mladi Belgijec. Izjemen kronometer Belgijcu daje samozavest tudi za vrhunec sezone, saj se bo letos dirka po Franciji končala z zahtevno vožnjo na čas od Monaka do Nice.

Izjemen skok Tratnika

Kljub zmagi in izjemni vožnji na čas je Evenepoel na dirki po Algarveju pokazal tudi nekaj šibkosti. Dvakrat ga je v zaključku na klanec brez večjih težav premagal Kolumbijec Daniel Martinez, kar je odlična novica za Primoža Rogliča. Martinez je tako dokazal, da mu bo lahko glavna opora na zahtevnih klancih v Franciji. Svojo priložnost za dirkanje na rezultat je na začetku sezone odlično izkoristil Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), ki je na dirki po Algarveju zaostal zgolj za za dvojico Evenepoel–​Martinez. »Čeprav nisem treniral preveč, sem vedel, da sem odlično pripravljen. Kaj naj rečem, odličen začetek sezone,« je po odličnih prvih tekmovalnih dnevih zadovoljen ​Jan Tratnik. ​Izjemni nastopi so Syuku zagotovili skok na novi lestvici Mednarodne kolesarke zveze, kjer je napredoval za 92 mest in je sedaj 220. kolesar sveta. Še vedno vodi Tadej Pogačar, sledijo pa mu Vingegaard, Evenepoel in Roglič.

V tem tednu potekata dirki po Združenih arabskih emiratih in Ruandi, kjer sta od slovenske elite dejavna Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Gal Glivar (UAE Emirates). Danes se v Španiji začenja štiridnevna dirka O Gran Camino, prvo ime na njej pa bo Jonas Vingegaard, ki brani lansko zmago. Izjemni Danec, ki vse stavi na tretjo zaporedno zmago na Touru, si je dirko po Španiji namenoma izbral za svoj začetek. »V zadnjih mesecih je bilo vse v znamenju priprav in komaj čakam, da se sezona zares začne. Lani sem zmagal na vseh treh etapah in vedno se je lepo vračati na prizorišča kot branilec naslova. Zato je cilj tudi letos jasen in si želim ubraniti zmago,« je lačen prvih tekem ​Jonas Vingegaard​. »Začenjati sezono v Španiji ima večjo sliko. Jonasa kmalu čakata dve dirki svetovne serije, sprva od Tirenskega do Jadranskega morja in nato še po Baskiji, zato je to odlična priložnost, da pride v tekmovalni ritem. Predvsem dirka vsebuje tudi vožnjo na čas, kar je vse v luči priprave na Tour,« pa je pred začetkom sezone novega nespornega kapetana nizozemskega moštva dejal športni direktor Robert Wagner.

V Novem mestu pa se je včeraj predstavila tudi najuspešnejša slovenska kolesarska ekipa Adria Mobil, ki je sicer že začela sezono. Člani novomeškega moštva bodo sezono nadaljevali 28. februarja na dirki za Trofejo Umaga na Hrvaškem. Adria Mobil se še naprej lahko pohvali, da je izjemna v svojem mladinskem programu, saj sta si po izjemni lanski sezoni priložnost v razvojnih moštvih ekip svetovne serije priborila Gal Glivar in Anže Ravbar. Adria Mobil tudi letos stavi na mlade kolesarje, saj je v 11-članski ekipi najstarejši Tilen Finkšt s 26 leti.

*** 6 zmag ima v letu 2024 že Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je s tem najuspešnejši kolesar do tega trenutka.