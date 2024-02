V svoji osemnajsti sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu je 36-letni Hrušičan že do novega leta postavil dva klubska rekorda. Konec oktobra je s 1297 tekmami prehitel svojega nekdanjega soigralca Dustina Browna po številu nastopov v dresu Los Angeles Kings, v začetku decembra pa je s 758. podajo postal igralec z največ podajami v klubski zgodovini. Danes sta obe številki še višji, saj je dres kraljev do zdaj oblekel 1346-krat, ima že 776 podaj. Ob tem je nasprotnikovo mrežo zatresel 410-krat. Večkrat od njega je do zdaj uspelo le Lucu Robitailleju (557), Marcelu Dionneju (550) in Davu Taylorju (431).

Ob zadnji zmagi kraljev v domači dvorani, ko so s 5:1 premagali Columbus, se Kopitar sicer ni vpisal med strelce in podajalce. Po nekaj slabših predstavah konec lanskega in v začetku novega leta, ko so izgubili kar osem tekem zapored, so zdaj spet nekaj lažje zadihali v boju za uvrstitev v končnico. Trenutno so na sedmem mestu zahodne konference, veliko bolje jim je kazalo v začetku decembra, ko so bili tretji.

»To je bil moj najboljši start v sezono v 18 letih, odkar sem v Los Angelesu. Ekipa gre v pravo smer. Morda smo tudi na tista vprašanja, ki smo jih imeli pred sezono, našli odgovore oziroma se je izkazalo, da niti niso bile tako velike slabosti. Ekipa je samozavestna, kar je zelo dobro za vzdušje, to pa se kaže tudi na ledu,« je bil takrat v pogovoru za spletno stran hockeyacademy.si zadovoljen 36-letni Anže Kopitar, ki pa je hkrati opozarjal, da se lahko že čez kakšen teden, dva ali mesec vse lahko obrne.

Poraz Vancouvra pred očmi Nikole Jokića

V noči na sredo je praznih rok ostala trenutno vodilna ekipa zahodne konference Vancouver, ki je v gosteh z 1:3 izgubila proti tretjeuvrščeni ekipi Colorada. Tekmo si je ogledal tudi Nikola Jokić. Košarkar Denverja, ki je bil leta 2021 in 2022 izbran za najboljšega igralca lige NBA, si je tekmo, s hčerkico Ognjeno, ogledal v prvi vrsti. Že na 27-ti zaporedni tekmi se je v statistiko vpisal Nathan MacKinnon, in ko so gledalci v dvorani Ball Arena začeli vzklikati MVP, ni bilo jasno, ali je bilo to namenjeno Jokiću ali domačemu domačemu zvezdniku.

V zahodni konferenci je vodilna Florida vpisala novo zmago. Tokrat je bila po podaljšku s 3:2 boljša od Ottawe. Novo zmago, prav tako 37. v sezoni, kolikor jih ima mimogrede tudi Vancouver, je vpisal tudi drugouvrščeni New York Rangers, ki je bil s 3:1 boljši od Dallasa. Čeprav ima Washington, ki je doma s 6:2 ugnal New Jersey, le še minimalne možnosti za uvrstitev v končnico, se je spet izkazal Aleksej Ovečkin. Neuničljivi 38-letni Rus je v svojo statistiko vpisal dva gola, ob tem je imel še eno podajo, tako da se je na večni lestvici še za malenkost približal Waynu Gretzkyju. Legendarni Kanadčan je v svoji dvajsetletni karieri igranja v ligi NHL dosegel 894 golov, Ovečkin je zdaj pri 838.