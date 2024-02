Potem ko je na uvodni tekmi okrnjenega 22. kroga v prvi slovenski nogometni ligi Aluminij v derbiju za obstanek v gosteh premagal Radomlje z 2:1, je bil včeraj derbi Ljubljanske kotline med Olimpijo in Domžalami. Za Ljubljančane je imel šokanten uvod, saj si je pol minute pred koncem treninga v ponedeljek na pomožnem igrišču v Stožicah koleno poškodoval 23-letni Hrvat Antonio Marin. Do poškodbe je prišlo, ko je bil popolnoma sam. Številni pregledi so pokazali, da ima Marin, ki bi bil velika okrepitev, strgano prednjo križno vez, zato bo z igrišč odstoten več mesecev. Lokalni obračun je zasluženo dobila Olimpija z golom Avstrijca Raula Florucza že v 13. minuti. »Hiter gol nam je olajšal delo. Vesel sem gola, a katerim sem pomagal ekipi. Vso tekmo smo prevladovali in dosegli smo tisto, kar smo želeli,« je povedal Raul Florucz, ki odlično govori hrvaško, saj je v soseščini igral štiri leta. Olimpija je imela nekaj težav zaradi slabega igrišča, a bila za razred boljša. »V napadu moramo biti boljši, saj bi lahko dosegli kakšen gol. Veseli me, da si tekmec ni priigral nobene priložnosti. Poškodba Marina nas bo naredila še močnejšega. Florucz je dosegel gol, vendar glede na sposobnosti daje premalo in mu bom vseskozi težil, da bo igral boljše, saj je odličen nogometaš. Verjamem, da bo iz kroga v krog boljši,« je bil zadovoljen trener Olimpije Zoran Zeljković.

Domžale brez energije

Ker so bile oslabljene Domžale brez Šturma, Markuša, Piška ... preskromne, je bil lokalni obračun brez strasti in napetosti. Gostom je očitno primanjkovalo kakovosti in znanja. Olimpija je vložila točno toliko energije, kot je bilo potrebno za tri točke, sicer pa je večinoma igrala v peš ritmu, saj so bili gostje z izjemno enega strela Krupića v prvem polčasu povsem nenevarni. »Borili smo se po najboljših močeh, moti me prepoceni prejeti gol, kar se nam ponavlja na vseh treh tekmah spomladi. Najbolj pomembno je, da si povrnemo energijo, ki smo jo že imeli. Ko se bodo vrnili manjkajoči igralci, bomo bolj pogumni. Verjamem, da bomo kmalu rezultatsko uspešnejši. Ko se bodo nogometni momenti poklopili, se bo dvignila tudi samozavest,« je po tretjem porazu spomladi dejal trener Domžal Dušan Kosić.

Danes bosta dve tekmi. Vodilno Celje bo gostilo zadnjeuvrščeno Rogaško, ki je spomladi v odlični formi. Celjani so veliki favoriti, predvsem pa ne morejo zapraviti toliko priložnosti, kot so jih na gostovanju pri Bravu v Šiški. Pred derbijem kroga med Mariborom in Bravom je glavno vprašanje, kakšne posledice je na varovancih trenerja Anteja Šimundže pustila prekinitev tekme v Murski Soboti. »Priprave so potekale nekoliko drugače, saj zadnje tekme nismo odigrali v celoti, zato je bilo na treningih več intenzivnosti. Skušamo ostati zbrani in razmišljati le o naslednji tekmi,« pravi trener Maribora Ante Šimundža.

Žlogar novi trener Mure

Čeprav je tekma Mure s Koprom prestavljena, so Prekmurci znova v središču pozornosti. V skladu s pričakovanji so zaradi slabih rezultatov zamenjali 60-letnega srbskega trenerja Vladimirja Vermezovića, ki je v Fazaneriji deloval le pet mesecev in pol. Zamenjal ga bo nekdanji reprezentant Anton Žlogar, ki je bil nazadnje selektor reprezentance do 19 let, pred tem pa je vodil klube Kras Repen v Italiji, Brda in Triglav. Žlogar bo po Dejanu Grabiću, Darjanu Slavicu, ki je bil le vršilec dolžnosti, in Vermezoviću že četrti trener v letošnji sezoni na klopi Mure. Športni direktor Mure Robert Koren je izbral Žlogarja, ker bodo z njim zasledovali strategijo kluba, ki bo povezana z delom z mladimi. »Navijačem obljubim, da bom v to delo dal celega sebe. Želimo pozitivne rezultate, dvigniti samozavest igralcev in povečati zanimanje za nogomet v Prekmurju,« je ob predstavitvi povedal novi trener Anton Žlogar.

Izida 22. kroga v 1. SNL: Radomlje – Aluminij 1:2 (0:1, Kukovec 91, Matić 28, 78), Olimpija – Domžale 1:0 (1:0, Florucz 13), danes ob 15. uri: Celje – Rogaška, ob 17.30: Maribor – Bravo, preloženo: Koper – Mura.