Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svoje delo na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu opravil brezhibno. Petnajsti igralec na svetu je namreč dobil vseh osem posamičnih dvobojev, tudi sedmega in osmega v osmini finala proti Danski. Toda zmagi Hrastničana sta bili edini, Slovenija pa se je morala ob štirih zmagah z edinim porazom v Južni Koreji posloviti od prvenstva. Danska si je dvoboj v osmini finala zagotovila z zmago s 3:1 proti Madžarski, tako da je šesti dan prvenstva odigrala kar dva dvoboja. Danci se bodo danes v četrtfinalu pomerili z Južno Korejo.

»Ne bomo imeli časa niti prespati poraza, saj sredi noči že potujemo v Evropo. Trenutno je glava zelo vroča in nočem delati zaključkov. Vseeno mislim, da smo z uvrstitvijo v osmino finala dosegli cilj in se kot ekipa uvrstili na olimpijske igre v Pariz, uradno pa bomo čakali do sredine marca, ko bo Svetovna namiznoteniška organizacija objavila novo lestvico,« je po dvoboju povedala slovenska selektorica Andreja Ojsteršek Urh. Hrastničanka je želela s postavo presenetiti Dance, zato je na tretjo mizo postavila Denija Kožula, saj je iskala njegov dvoboj z Tobiasom Rasmussenom. Toda postavo so obrnili tudi Danci, Peter Hribar pa v odločilnem dvoboju proti Rassmusenu ni izkoristil prednosti z 2:1 v nizih in z 9:7. Slovenijo sta torej do zgodovinske uvrstitve med najboljših osem ekip na svetu ločili le dve točki.

Na svetovnem prvenstvu je v moški in ženski konkurenci nastopilo najboljših 40 držav, med katerimi ni bilo slovenske ženske reprezentance, ki v zadnjih letih ne ujame priključka v širši svetovni vrh. Zanimiv podatek v moški konkurenci je, da se med najboljših 24 držav, ki so si zagotovile prva tri mesta v osmih skupinah in si priborile dvoboje na izpadanje, nista uvrstili le dve evropski reprezentanci. To sta bili Belgija, kjer je eden od selektorjev Slovenec Bojan Tokić, in Slovaška. Med igralci, ki so izstopali, je bil Kiril Geralsimenko. Kazahstanec je namreč dobil vseh devet posamičnih dvobojev, tudi dva proti Angliji in Nemčiji, ko je bil boljši od Qiu Danga in Dimitrija Ovčarova. Poudarimo še, da se je med najboljših 16 reprezentanc na svetovnem prvenstvu v moški in ženski kategoriji uvrstilo kar enajst reprezentanc, in sicer Kitajska, Južna Koreja, Francija, Portugalska, Švedska, Nemčija, Indija, Poljska, Romunija, Hrvaška in Japonska. V moški konkurenci je podvig uspel še Sloveniji, Avstriji, Danski, Tajvanu in Iranu, v ženski pa Hongkongu, Tajski, Braziliji, Tajvanu in Egiptu.