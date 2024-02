Trije dnevi priprav in pred slovensko košarkarsko reprezentanco je že prva kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo proti Ukrajini. Na pomanjkanje časa za priprave na tekmece in uigravanje taktičnih zamisli so reprezentance zdaj že navajene, saj so za njimi v zdajšnji obliki dvoje kvalifikacij za svetovno in ene za evropsko prvenstvo. Uvodni nasprotnik za izbrance selektorja Aleksandra Sekulića nikakor ne bo predstavljal lahke naloge, a je hkrati jasno, da so novopečeni kapetan Klemen Prepelič in soigralci v vlogi favoritov.

Ukrajina se v Kopru mudi od torka, v slovensko obalno mesto pa je pripotovala v nekoliko okrnjeni zasedbi. Selektor Vitalij Stepanovski bo danes tako lahko računal le na enajsterico, saj sta v Rigi v Latviji, kjer so Ukrajinci zaradi vojne v domovini našli domovanje, ostala Ilja Sidorov in Oleksander Lipovij. Reprezentanci imata sicer bogato zgodovino medsebojnih tekem. Pomerili sta se že osemnajstkrat, na štirinajstih tekmah so se zmage veselili slovenski košarkarji. Nazadnje sta se reprezentanci pomerili avgusta 2022 med pripravami za nastop na evropskem prvenstvu (86:82). V isti skupini pa sta bili že v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 (54:82 in 85:82) ter evropsko prvenstvo 2022 (84:73 in 65:70). »Večina igralcev je bila v reprezentanci že poleti, tako da se že dobro poznamo. Proti Sloveniji bomo morali igrati agresivno v obrambi, saj ima nasprotnik dobre strelce z razdalje. Največji poudarek bo na Blažiču in Prepeliču, ki sta nosilca. Poskušali ju bomo čim bolj omejiti in s tem prekiniti povezavo v njihovem napadu. Ob tem bi izpostavil še Mika Tobeyja, ki ne igra veliko pri Crveni zvezdi, a je zelo izkušen,« je načrt pred tekmo razkril Vitalij Stepanovski.

Slovenski selektor Sekulić je to pot na seznam uvrstil deveterico, ki je igrala na svetovnem prvenstvu. Če bi v izbrano vrsto uvrstil še Zorana Dragića in Gregorja Glasa, bi od poletne zasedbe manjkal le Luka Dončić. »Ukrajina ima izkušeno zasedbo, ki igra skupaj že vrsto let. Dobre predstave so kazali tudi poleti, ko so igrali predkvalifikacije za olimpijske igre. Čaka nas zahtevna tekma,« je pred obračunom povedal Aleksander Sekulić. Z opravljenim delom v Kopru je zadovoljen Jaka Blažič, ki bo ena od gonilnih sil izbrane vrste. »V teh dneh smo dobro trenirali in smo pripravljeni na tekmo proti Ukrajini. Z Ukrajinci se sicer v kvalifikacijah kar pogosto srečujemo. Igralce individualno dobro poznamo. Resda je ekipa zamenjala selektorja in imajo v igri nove sisteme, a smo jih uspeli spoznati. Neznank je zelo malo, na koncu pa bo, kot vedno, odločala želja in požrtvovalnost. Igramo na domačem parketu in verjamem, da nam bodo tudi navijači dali dodatna krila,« pravi košarkar Cedevite Olimpije.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 1. krog, skupina A, danes ob 18. uri: Slovenija – Ukrajina, ob 20.15: Portugalska – Izrael, 2. krog, nedelja ob 18. uri: Slovenija – Izrael, ob 20. uri: Ukrajina – Portugalska.