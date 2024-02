Danes nova potujoča razstava traktorjev

Jezni kmetje se bodo danes znova s traktorji prevažali po Sloveniji. Kje in kdaj točno, ni znano. Predvidoma naj bi protestirali v Novem mestu, Trebnjem, Murski Soboti, Lenartu, Celju, na Ptuju … Organizator današnjega kmečkega protesta uradno ni znan, zato tudi ni znano, kdo bo prevzel odgovornost, če bo šlo morebiti kaj narobe. Ni jasno niti to, kaj hočejo civilne iniciative in posamezni jurišniki doseči z novim traktorskim protestom. Kaže, da gre za protest zaradi protesta in da je v ospredju želja po ustvarjanju kaosa. Da bi morali kmetje oblikovati jasne zahteve in strniti vrste, je na torkovem srečanju mladih prevzemnikov kmetij poudaril direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Janez Pirc. »Stanje v kmetijstvu je resno. Na to nakazujeta razpoloženje med kmeti in njihov interes po protestih. Razumem nezadovoljstvo kmetov, je pa res, da organizacija protesta ni najtežja stvar, težje je strniti vrste, oblikovati zahteve, ki bodo izvedljive za vse ravni, in skozi pogajalski proces te zahteve pripeljati do realizacije. Ta proces je veliko daljši, zahteva angažma, trud in znanje vseh deležnikov. Pomembno je, da pokažemo enotnost in skupni nastop ter da najdemo skupni jezik, ki bo povezal različne kmetije in regije,« je pozval Pirc.