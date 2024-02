#intervju Pavel Latuško, eden od voditeljev beloruske opozicije: Diktator pripravlja dinastični prenos oblasti

Štiri leta po največjem izzivu za vladavino Aleksandra Lukašenka, ki je v Belorusiji na oblasti od leta 1994, bodo Belorusi to nedeljo volili nov parlament in občinske svete. Na volitvah bodo lahko nastopile zgolj provladne stranke. Udeležiti se jih ne bodo smeli niti opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Beloruska opozicija v izgnanstvu si od volitev ne obeta ničesar. Vidi jih predvsem kot pripravo na skorajšnje oblikovanje novega organa, vsebeloruskega ljudskega kongresa, v katerem bodo sedeli vsi poslanci in predstavniki lokalnih oblasti. Kot razlaga Pavel Latuško, namestnik Svetlane Tihanovske v tranzicijski vladi beloruske opozicije, naj bi ta organ služil dinastičnemu prenosu oblasti z 69-letnega Aleksandra Lukašenka na 48-letnega sina Viktorja Lukašenka. Kakšna bo strategija opozicije po volitvah, Latuško v pogovoru ne razkriva, razlaga pa, da si opozicija še vedno prizadeva Lukašenka uvrstiti na seznam mednarodno iskanih oseb, zaradi številnih zločinov proti človeštvu. Po smrti Alekseja Navalnega v Rusiji našteva tudi razlike med belorusko in rusko družbo ter opozarja, da bi se Zahod moral bolj osredotočiti tudi na podporo Belorusiji, saj da bi padec Lukašenkovega režima močno oslabil Putinovo vladavino.