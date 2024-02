Javnomnenjske raziskave napovedujejo, da se Združenim državam novembra obeta tesna tekma za Belo hišo med aktualnim predsednikom Joejem Bidnom in bivšim predsednikom Donaldom Trumpom. Akademiki, zgodovinarji in politični strokovnjaki pa menijo, da je razlika med njima velikanska. V ZDA vsako leto na tretji februarski ponedeljek praznujejo dan predsednikov (uradno gre za rojstni dan prvega predsednika Georgea Washingtona) in ob tej priložnosti sta avtorja pregledne raziskave o veličini predsednikov objavila izsledke raziskave, opravljene med več kot 150 zgodovinarji, politologi in drugimi poznavalci. Ti so na prvo mesto po dosežkih postavili predsednika v času državljanske vojne Abrahama Lincolna, Bidna na 14. mesto, Trumpa pa na zadnje, 45. mesto z daleč najslabšo oceno.

Obama skočil za devet mest

Sodelujoči so vsakemu predsedniku podelili oceno med nič in sto. Lincoln, ki se v tovrstnih raziskavah tradicionalno uvršča na vrh, je dobil povprečno oceno 95,03. Drugi je predsednik z najdaljšim stažem v ameriški zgodovini Franklin Delano Roosevelt (90,83), ki je ZDA vodil tudi med drugo svetovno vojno ter po veliki depresiji vpeljal vrsto socialnih in drugih reform. Na tretjem mestu je oče nacije George Washington (90,32), nato si sledijo Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Harry Truman in na sedmem Barack Obama, ki mu je uspel najvišji skok od zadnje raziskave projekta, objavljene leta 2018, in sicer za devet mest.

Biden na 14. mestu je dobil povprečno oceno 62,66.

Na tretjem mestu od zadaj je Andrew Johnson (21,56), ki je prevzel vodenje ZDA po atentatu na Lincolna, popuščal poraženemu jugu in zgrešeno vodil povojno obdobje obnove. Predzadnji je James Buchanan (16,71), ki je vodil ZDA pred državljansko vojno in tradicionalno velja za enega najslabših, ker je namesto poskusa poenotenja države s svojo politiko še podžigal razgrete strasti v povezavi s suženjstvom in secesijo. Zgodovinarka Jean Baker je v njegovi biografiji leta 2004 zapisala, da je favoriziral jug, bil kljubovalen in »najnevarnejši voditelj ZDA, ki se je izneveril zaupanju naroda ter bil zato od vseh predsednikov v ameriški zgodovini najbližje temu, da zagreši izdajo.«

Zadnji na lestvici je Trump z oceno 10,92.

Na rezultate se je odzval tudi Bidnov predvolilni štab:» Vesel dan predsednikov - če niste Donald Trump. Veliko je potrebno, da si znan kot najslabši v svoji profesiji v zgodovini države. Ampak Donaldu Trumpu je uspelo in precej jasno je, zakaj: štiri leta v Beli hiši je delal samo eno - skrbel zase.«

Kennedy najbolj precenjen

Avtorja raziskavo opravljata med člani ameriške zveze političnih ved, ki se ukvarjajo s predsedniki in vlado, ter akademiki z nedavno objavljenimi članki s tega področja. Sodelovalo jih je 154. Avtorja sta jih vprašala tudi po njihovem svetovnonazorskem in političnem prepričanju. Tu so razlike zanimive. Bolj konservativni Bidna uvrščajo šele na 30. mesto, Trumpa pa še vedno zelo na dno, na 43. mesto. Bolj liberalni Bidna umeščajo na 13. mesto, Trumpa po pričakovanjih na zadnje.

V ločenem vprašanju so za predsednika, ki je najbolj razdvajal ZDA, z velikim naskokom izbrali Trumpa, sledita Jackson in Obama. Najbolj povezovalni so bili Washington, Eisenhower in Lincoln. Za najbolj podcenjenega predsednika so prepoznali Jimmyja Carterja, za najbolj precenjenega pa Johna Kennedya.

In koga bi ameriški politični strokovnjaki izklesali na goro Rushmore, če bi se poleg Washingtona, Jeffersona, Lincolna in Theodorja Roosevelta našel prostor za še en obraz? Z naskokom prvi je Franklin Delano Roosevelt.